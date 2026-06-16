FBI frustró posible atentado contra el evento de la UFC en Washington

El FBI informó que había frustrado una amenaza antes del evento de artes marciales mixtas de la Ultimate Figthting Championship (UFC) celebrado el pasado fin de semana en Washington. De acuerdo con información publicada por Fox News, las autoridades estadounidenses tienen bajo custodia a varias personas.

El medio estadounidense detalló que las personas detenidos confirmaron que realizarían un ataque con drones cargados con explosivos para atacar edificios cercanos al evento.

El FBI informó que había frustrado una amenaza antes del evento de artes marciales mixtas de la Ultimate Figthting Championship. AFP

El 10 de junio, el FBI y nuestros socios de las fuerzas del orden tuvieron conocimiento de una amenaza potencial para el evento UFC America 250 en Washington, D.C., en la que estaban implicadas personas ajenas a la Región de la Capital Nacional", declaró el director del FBI, Kash Patel, en un comunicado publicado en la red social X.

Patel no especificó cuántas personas se encontraban bajo custodia tras la operación multistatal sobre los presuntos ataques planeados.

Las autoridades no han dado detalles sobre lo ocurrido, sin embargo, Fox News asegura que cinco personas están bajo custodia y 23 más fueron identificados como parte de una red de conspiradores.

Trump celebra 80 años con velada de la UFC en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró su 80º cumpleaños el domingo con un espectáculo de artes marciales mixtas en la Casa Blanca, una inédita velada de UFC que culminó con la primera derrota de la carrera del español Ilia Topuria.

Trump salió del Despacho Oval junto al presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, y se dirigió al gigantesco octágono instalado en los jardines de la residencia presidencial para el evento "UFC Freedom 250".

La polémica velada cumplió las expectativas en lo deportivo, pues la pelea estelar terminó con una de las mayores sorpresas recientes de la UFC.

El estadounidense Justin Gaethje derrotó por nocáut técnico a Topuria tras cuatro asaltos y le arrebató el cinturón de peso ligero.

El español, que llegaba invicto con 17 victorias, fue castigado especialmente a partir del tercer round y no recibió autorización médica para disputar el quinto y definitivo asalto.

Trump y su esposa, Melania Trump, siguieron ese y los demás combates desde primera fila y posteriormente subieron al octágono para felicitar a Gaethje, quien se hizo con el título a los 37 años y le deseó feliz cumpleaños al presidente.

Con información de Reuters y AFP.