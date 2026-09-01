Acuerdo petrolero con Venezuela es el camino hacia la democracia: funcionarios de EU

Funcionarios estadunidenses defendieron el acuerdo de Washington para adquirir una participación accionaria en una empresa conjunta para operar campos petroleros en Venezuela y al empresario que la dirigirá, presentando el convenio como parte de un proceso que ayudaría a Estados Unidos a asegurar un suministro confiable y estable de crudo al tiempo que ayuda a reconstruir un país devastado por décadas de corrupción.

En declaraciones a la prensa, uno de los funcionarios afirmó que el acuerdo que dará a Estados Unidos acceso a aproximadamente una quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela es "una oportunidad geopolítica para asegurar yacimientos que, en gran medida, habían estado bajo la influencia de empresas chinas y rusas".

Al ser preguntado sobre Alejandro Betancourt, cuya empresa North American Blue Energy Partners se encuentra en el centro del acuerdo después de que Caracas y Washington acordaran un contrato de arrendamiento de 100 años sobre 17 grandes yacimientos petroleros, el funcionario dijo que el empresario había sido investigado y que "no enfrenta ningún cargo en Estados Unidos por violación de ninguna de nuestras leyes".

"No estoy proponiendo a nadie para la santidad", dijo el funcionario.

El funcionario vinculó el acuerdo con lo que denominó el deseo de lograr una "Venezuela estable y democrática". Añadió que el esfuerzo general debía culminar con elecciones en el país sudamericano, las cuales no son factibles a corto plazo.

"Lo último que queremos ver es que un nuevo gobierno democráticamente elegido herede un país en crisis", dijo el funcionario, quien agregó que la próxima fase de conversaciones políticas entre los líderes del gobierno y la oposición sobre una transición democrática en Venezuela se reanudará a mediados de septiembre.

Uno de los funcionarios dijo que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, viajará hoy mismo a Venezuela, donde Chevron CVX.N firmará un acuerdo aparte para expandir sus operaciones en el país el miércoles.

Gobierno venezolano respalda acuerdo

La Asamblea Nacional venezolana, dominada por el oficialismo, respaldó este martes el acuerdo petrolero que cede a Estados Unidos.

El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, anunció la aprobación en votación a mano alzada con la abstención de una decena de legisladores opositores. El acuerdo otorga a Estados Unidos el control de 65 mil millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela.

Los diputados de la oposición que se abstuvieron afirman que esperan ver los detalles del contrato, que fue anunciado el viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y confirmado de inmediato por la presidenta interina de Venezuela.

"Como diputados electos por el pueblo, tenemos la necesidad y la obligación de saber lo que en derecho se llama la letra chiquita", dijo el diputado opositor Luis Emilio Rondón, de Nuevo Tiempo.

Exigió "el texto pleno y completo" para poder evaluarlo de manera técnica.

El presidente de la Asamblea criticó la postura de la oposición y dijo que el convenio con Estados Unidos es necesario por las costosas inversiones que requiere la producción de petróleo.