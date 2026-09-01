Estados Unidos reanuda ataques aéreos contra Irán

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que, fuerzas estadounidenses lanzaron nuevos ataques aéreos contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán.

La ofensiva se produjo después de los intentos iraníes de atacar buques mercantes en el estrecho de Ormuz y de agredir a militares estadounidenses desplegados en la región.

La cadena estatal iraní reportó explosiones en la isla de Qeshm, mientras la agencia Nour News informó de detonaciones en Bandar Abbas y Chabahar, dos puertos estratégicos del país. El ataque ocurre apenas días después de que Washington bombardeó la isla iraní de Larak y Teherán respondió con misiles contra bases estadounidenses en Jordania.

El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos golpearía a Irán “con dureza” en respuesta a nuevos ataques, mientras el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la imposición de nuevas sanciones. Sin embargo, Trump matizó que la situación no implica un retorno inmediato a una guerra a gran escala.

El presidente Masoud Pezeshkian declaró que Teherán responderá de forma recíproca si Washington cumple los compromisos adquiridos en el memorándum de entendimiento firmado en junio, que buscaba poner fin al conflicto. Ese acuerdo, que ya ha dejado miles de víctimas en Irán y Líbano desde febrero, abrió un periodo de negociación de 60 días que concluyó sin avances.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró que, si Estados Unidos intenta impedir la exportación de petróleo desde el golfo Pérsico, “nadie podrá exportar petróleo”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, acusó a Washington de “confundir las negociaciones con el dictado de condiciones” y advirtió que Irán utilizará “todas sus capacidades, ya sea en el campo de batalla o a través de nuestro aparato diplomático”.

Los ataques han reavivado la tensión en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de crudo. Los precios del petróleo ya habían subido tras el intercambio de fuego del fin de semana y por los reportes de dos petroleros alcanzados al salir del estrecho, que Irán mantiene de facto cerrado al tráfico marítimo.

Con información de Reuters.