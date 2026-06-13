Abatimiento de 'Niño Guerrero' del Tren de Aragua es un mensaje claro para América Latina: Pentágono

La muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", no sólo representa un golpe para el Tren de Aragua, sino también un mensaje político y militar para toda la región de América Latina, aseguró este sábado un alto funcionario del Pentágono.

La presunta muerte de Niño Guerrero representa un duro golpe para la estructura del Tren de Aragua. Especial.

Patrick Weaver, subjefe de gabinete del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que la operación envía una señal contundente a los grupos criminales que operan en América Latina.

"La muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para los NARCOTERRORISTAS en nuestro hemisferio", escribió Weaver en la red social X, donde además aseguró que Washington mantendrá su ofensiva contra las organizaciones criminales transnacionales.

El funcionario sostuvo que el Departamento de Guerra de Estados Unidos y la llamada Coalición Anticártel de las Américas continuarán impulsando la estrategia de seguridad promovida por el presidente Donald Trump para combatir al narcotráfico y a los grupos criminales considerados una amenaza para la región.

Horas antes, tanto Washington como Caracas habían confirmado que el líder del Tren de Aragua fue abatido durante una operación militar estadounidense realizada en coordinación con autoridades venezolanas. El gobierno de Venezuela informó que Guerrero fue "neutralizado" durante enfrentamientos con integrantes de estructuras de delincuencia organizada.

Fundado en Venezuela, el Tren de Aragua se ha expandido en los últimos años a varios países de América Latina, entre ellos Colombia, Perú y Chile, convirtiéndose en una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de la región.

Ayer el presidente Donald Trump anunció que fuerzas militares estadounidenses abatieron a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, mejor conocido como "Niño Guerrero", señalado como el máximo líder del Tren de Aragua, la organización criminal venezolana que Washington cataloga como grupo terrorista extranjero.

El anuncio llegó a través de Truth Social, la red social del mandatario, donde afirmó que la operación fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos mediante una acción "rápida y letal". Trump además describió al venezolano como uno de los delincuentes más peligrosos del continente.

La publicación estuvo acompañada por un breve video aéreo de apenas 10 segundos. En las imágenes se observa una construcción rodeada de vegetación y, segundos después, una fuerte explosión que levanta una columna de humo.

¿Quién era "Niño Guerrero"?

Héctor Rusthenford Guerrero Flores era considerado el cerebro detrás de la expansión del Tren de Aragua. Durante años figuró entre los delincuentes más buscados por distintos gobiernos y sobre él pesaban acusaciones relacionadas con narcotráfico, extorsión, tráfico de personas, terrorismo, delitos con armas de fuego y crimen organizado transnacional.

Washington ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera capturarlo o lograr una condena en su contra. Además, el Departamento del Tesoro lo sancionó en 2025, señalándolo de convertir una banda carcelaria en una poderosa estructura criminal con influencia en gran parte del hemisferio occidental.

Tren de Aragua

El Tren de Aragua surgió en 2014 dentro de la prisión de Tocorón, en Venezuela. Bajo el liderazgo de "Niño Guerrero", la organización amplió rápidamente sus actividades ilícitas, involucrándose en extorsión, sicariato, narcotráfico, trata de personas, explotación sexual, minería ilegal y otros delitos.

Según análisis especializados, Guerrero consolidó su poder mientras permanecía encarcelado. Durante años, Tocorón se convirtió en un símbolo del control criminal dentro del sistema penitenciario venezolano.

Investigaciones de Insight Crime documentaron que dentro de esa prisión existían instalaciones poco comunes para un centro penitenciario: una piscina, un zoológico, un restaurante, un parque infantil e incluso un club nocturno, reflejo del nivel de control que ejercía la organización.

Aunque el gobierno de Nicolás Maduro anunció en 2023 que había desmantelado completamente al Tren de Aragua tras tomar militarmente Tocorón, "Niño Guerrero" logró escapar y permaneció prófugo desde entonces.