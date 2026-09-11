Robots marcharon en Polonia para exigir regulación de la IA | VIDEO

Ondeando banderas, "entonando" lemas y desfilando en círculo, unos 30 robots tomaron las calles de Varsovia el lunes para reclamar que Polonia regule la inteligencia artificial (IA). Entre ellos se encontraban humanoides bípedos como el Agibot A3 y cuadrúpedos con apariencia de perro, que avanzaron en formación ante la mirada de decenas de curiosos y transeúntes.

La marcha fue organizada por Democratism, una iniciativa que, según su página web, busca abrir el debate sobre cómo la IA y la robotización afectan al mercado laboral, en un momento en que la adopción de estas tecnologías se acelera en distintos sectores productivos de Europa.

Los robots aquí presentes deben mostrar que esta tecnología ya es una realidad", declaró a la AFP el propio Agibot A3, uno de los robots humanoides que participó en la marcha.

La protesta buscó visibilizar el avance de la robotización en el trabajo. AFP

Robots con pancartas: así fue la marcha en Varsovia

Por los altavoces de los robots se escuchaban eslóganes como "Defiendan los puestos de trabajo", "Llegó la hora de las reglas" y "No esperen, regulen", mientras la columna avanzaba frente al Ministerio de Asuntos Digitales.

Queremos destacar el problema de la sustitución potencial de gente tanto por robots humanoides como por la inteligencia artificial en el trabajo cognitivo", declaró el organizador de la marcha, Grzegorz Kulis.

"Si no reaccionamos ahora, pronto podríamos tener un problema", agregó Kulis, quien señaló la necesidad de contar con "normas y regulaciones que servirían como un escudo protector para los trabajadores".

El organizador explicó que decidieron usar robots reales para exhibir sus capacidades y, de paso, subrayar la urgencia del tema. "Estos robots ya pueden moverse por ahí libremente, ya están protestando", comentó.

Kulis es cofundador del grupo Weegree, compañía polaca orientada a la externalización de empleo, consultoría de recursos humanos y soluciones tecnológicas, fundada en 2003.

También dirige el departamento de informática de una empresa de robótica y es director ejecutivo de una agencia de empleo. Durante dos mandatos participó en el Consejo del Mercado Laboral, dentro del Ministerio de Familia, Trabajo y Política Social de Polonia, experiencia que, según explicó, lo llevó a interesarse de manera profunda en la relación entre tecnología y empleo desde principios de los años 2000.

El titular del Ministerio de Asuntos Digitales, Krzysztof Gawkowski, se acercó a la manifestación y conversó con Kulis durante el recorrido.

Los modelos de IA sin control, implementados en humanoides que también seguirán evolucionando a medida que avanza la robotización, representan un problema grave", declaró el ministro a la AFP.

La ley que ya busca poner límites a la IA en Polonia

"Tenemos la responsabilidad de empezar a informar a la sociedad sobre los rápidos y dinámicos cambios tecnológicos que, en lo personal, nos asustan", añadió Gawkowski.

En julio pasado, Polonia aprobó una ley destinada a hacer cumplir la legislación europea vigente en materia de inteligencia artificial, a través de una autoridad nacional específica encargada de supervisar su aplicación.

La marcha de robots se suma a un debate cada vez más presente en Europa sobre los límites que deben imponerse al desarrollo y uso de sistemas de IA en el ámbito laboral, en momentos en que gobiernos y organizaciones sindicales analizan el impacto de la automatización sobre el empleo cognitivo.

Casos como el de Polonia podrían convertirse en un referente para otros países del bloque que aún no cuentan con una autoridad específica dedicada a supervisar el uso de estas tecnologías.