Yoshi ahora te lleva explorar

Yoshi es uno de los personajes más queridos de los fanáticos de Nintendo y este año regresa con una aventura cuyo objetivo no es derrotar enemigos, sino explorar.

Yoshi and the Mysterious Book ya está disponible en Nintendo Switch 2 y en Excélsior ya tuvimos la oportunidad de probarlo.

Esta nueva aventura comienza con Bowser Jr. quien, siguiendo las enseñanzas de su padre, decide robar un libro y, al momento de huir, termina activando su poder y tirándolo en la isla donde se encuentra Yoshi.

El dinosaurio verde, acompañado de varios de sus amigos, encuentra el libro y, sorpresa, tiene consciencia y su nombre es El Libro de Especies Ocultas, aunque prefiere que lo llamen Prof. Leo.

Uno de los deseos del profesor es saber qué hay en sus páginas, así que le pide a Yoshi y compañía adentrarse en éstas para explorar y aprender sobre las criaturas que habitan en él.

Con esto ya se pueden dar una idea de que hay varios niveles siendo la exploración el principal objetivo. Por ejemplo, en la primera misión se debe analizar a una flor que camina y Yoshi descubre que ésta tiene un sabor dulce, si saltas sobre ella se marea y la puedes llevar a tu espalda y con ella hacer que aparezcan flores en los arbustos.

Como se tienen que ir descubriendo diferentes especies, los niveles no se sienten repetitivos y se añade una subtrama porque, al parecer, Bowser Jr. quedó atrapado entre las páginas de libro.

En Yoshi and the Mysterious Book, los gráficos destacan porque se tiene una combinación de animación 3D cuando se está fuera del libro, pero una vez dentro se pasa a 2D.

Yoshi and the Mysterious Book es un título que resulta entretenido, aunque tal vez está dirigido a audiencias jóvenes que buscan algo tranquilo o que apenas se están familiarizando con Yoshi.