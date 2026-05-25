Pymes, beneficiadas por Hot Sale 2026; mayores ventas

Hot Sale se ha consolidado como el evento de comercio electrónico más importante para las pequeñas y medianas empresas integradas en la plataforma de Tiendanube, por lo que se prevé que éstas aumenten cerca de 30% sus ventas durante la edición 2026.

“Año tras año vemos cómo los emprendedores se preparan con meses de anticipación para aprovechar este impulso y los consumidores responden con una demanda creciente”, afirmó el director general de Tiendanube México, Juan Martín Vignart.

Reveló que, entre la edición 2024 y la de 2025, las pequeñas y medianas empresas integradas a la plataforma registraron un crecimiento de 127% en órdenes y de 118% en facturación, por lo que Hot Sale se consolidó como el evento de comercio electrónico más relevante para este tipo de comercios digitales en el país.

Para 2026, la proyección es muy optimista y refleja tanto la madurez que ha alcanzado el comercio electrónico en el país como la confianza del consumidor en las tiendas en línea de marcas locales.

Esto porque Tiendanube prevé más de 28 mil órdenes generadas por las tiendas en línea integradas a su plataforma, lo que representa un crecimiento del 43% en comparación con el mes de abril de 2026.

La plataforma estima que el ticket promedio de compra se ubique en mil 300 pesos, con un total proyectado de más de 160 mil productos vendidos durante el evento.

A lo que se añade que las ventas ya no se concentran sólo en la Ciudad de México, en esta edición serán clave Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro.

Mientras que las categorías con más órdenes de compra serán Moda, la cual ha representado cerca de 32% de las transacciones en ediciones anteriores, siendo los productos más buscados pulseras, playeras, vestidos, relojes, medias y carteras.

El director general de Tiendanube México detalló que mascotas y joyería son categorías que también han mostrado un crecimiento acelerado en los últimos eventos de comercio electrónico, a lo que se suma tecnología enfocada sobre todo en repuestos para celulares, auriculares y artículos de computación.

En cuanto a los medios de pago, reveló que las tarjetas de crédito y débito concentran la mayoría de las transacciones y, para esta edición, se prevé un leve incremento en el uso de estos instrumentos.