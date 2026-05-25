Programas sociales se mantienen en expansión, durante el primer trimestre

El gobierno federal ha erogado 361 mil 931 millones de pesos en distintos programas de subsidio de apoyo a la población durante el primer trimestre del año, lo que significa un avance de 9.4% anual en términos reales, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda.

Se trata del segundo monto más alto que se tenga registro en este rubro, sólo por debajo de lo observado en 2024, que en el mismo periodo se erogaron más de 500 mil millones de pesos en subsidios a la población, debido a que, por la ley electoral, había que adelantar el gasto en programas sociales.

Los recursos representaron 21.4% del gasto programable total, es decir, aquel que se destina a proveer bienes y servicios a la población, también el segundo más alto que Hacienda tenga registro, por debajo de 27% de 2024.

El programa social más importante, que es la pensión para adultos mayores, sumó 171 mil millones de pesos, un crecimiento de 3.1% anual real.

Otros programas sociales que destacaron en crecimiento anual han sido la atención a la salud y medicamentos gratuitos (+177.4%), Jóvenes construyendo el futuro (+134.7%), Fertilizantes (+10.7%).

Destaca que programas sociales de creación para este año, como la pensión para adultos mayores y acopio para el bienestar, se ubicaron dentro del top 10 de programas sociales en cuanto a gasto en el primer trimestre.

Margen reducido

En sus recientes actualizaciones de la nota soberana de México, de cambiar de perspectiva estable a negativa en el caso de S&P, y rebajar un escalón la calificación en el caso de Moody’s, ambas agencias resaltaron que las finanzas públicas cada vez están más presionadas, no solamente por los riesgos que implican los apoyos que se dan a Pemex y a CFE, sino también una demanda mayor en el gasto en los programas sociales, los cuales no han venido acompañados necesariamente de una fuente estable de financiamiento.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ha reconocido el avance en cuanto recursos para programas sociales, en particular en aquellos que están orientados a apoyar a los adultos mayores, a estudiantes de distintos niveles educativos y a otros grupos poblacionales como las personas con discapacidad y a madres trabajadoras.

Sin embargo, ha de que la expansión de estos programas se da en un contexto de importantes desafíos de sostenibilidad fiscal, dada la creciente rigidez del gasto (casi 80% está comprometido) y la ausencia de una reforma estructural de ingresos.

“A pesar del aumento propuesto en todo el gasto y para los programas sociales, el margen de maniobra continúa limitado por el peso creciente de las pensiones y la deuda, con un espacio fiscal de 1.9% del PIB”, expresó el CIEP.

Por su parte, organismos como la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) han señalado que ante la imposibilidad de gran parte de la población para destinar recursos extra a sus cuentas individuales, las transferencias de los programas sociales federales se perciben como un componente necesario para alcanzar una vejez digna.

Reconoció que incentivar el ahorro adicional sigue siendo un desafío mayúsculo dado que apenas un pequeño porcentaje de los cuentahabientes logra realizar aportaciones por cuenta propia, por lo que los apoyos para adultos mayores constituyen una pieza fundamental para las pensiones en el país.