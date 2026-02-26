¡Peso cae tras dato laboral de EU! Precio del dólar hoy 26 de febrero de 2026

El peso mexicano retrocede por segunda jornada consecutiva tras datos laborales de Estados Unidos, con lo que el precio del dólar hoy 26 de febrero de 2026 cotiza en $17.18 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una pérdida del 0.16%, en un mercado a la espera de los comentarios que ofrecerán más tarde en el día la vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, Michelle Bowman, quien testificará ante un comité del Senado.

A nivel local, está previsto que el Banco de México (Banxico) presente su informe trimestral con actualizaciones de sus perspectivas para la economía y la inflación, además sus funcionarios podrían ofrecer pistas sobre los próximos movimientos de la entidad, después de que pausara su ciclo de recortes a la clave.

Dólar hoy a peso mexicano del 26 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 26 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.41 pesos a la compra y 17.54 pesos a la venta.

- 16.41 pesos a la compra y 17.54 pesos a la venta. Banamex - 16.74 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.74 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banorte - 16.00 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 15.20 pesos a la compra y 18.70 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:40 horas

Con información de Reuters

vjcm