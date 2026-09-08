La Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, reveló que México cerrará el año con una cifra cercana a 295 eventos deportivos realizados a lo largo de las 32 entidades federativas del país, lo que generará un consumo superior a los 60 mil cuartos-noche en la hotelería.

Durante la inauguración del Congreso Mundial de Turismo Deportivo, organizado por primera vez en el continente americano en coordinación con ONU Turismo, la titular de la Sectur destacó que actualmente en México, uno de cada diez viajero internacionales que viene al país lo hacen motivado por alguna actividad o competencia deportiva.

La funcionaria detalló que en el transcurso del año se han contabilizado más de 290 eventos globales, regionales y locales. “El flujo de visitantes asociado a estas disciplinas no se limita a los atletas en competencia, sino que incorpora a comitivas, cuerpos técnicos y acompañantes, lo que extiende el gasto promedio por estancia tanto en las principales metrópolis como en los destinos emergentes y Pueblos Mágicos”,dijo

En el ámbito urbano, resaltó la infraestructura, conectividad y logística de la Ciudad de México para la atracción de eventos de proyección internacional de gran escala, entre los que destaca el Gran Premio de la Fórmula 1, caracterizado por fortalecer la marca país y su aportación a los ingresos turísticos de la capital.

Turismo deportivo cerrará el año con 295 eventos para México Especial

En crecimiento

Shaikha Al Nowais, secretaria general de la ONU Turismo, indicó que el turismo deportivo representa actualmente 10% del gasto turístico a escala global y en 2025 alcanzó un valor global estimado de 672 mil millones de dólares. La verdadera oportunidad de estos eventos está en lo que permanece después de que las multitudes regresan a casa: más negocios para los emprendedores locales, nuevos empleos, una mayor proyección para el destino y mejores experiencias para los visitantes que llegarán después”, afirmó.

Enfatizó que la capital mexicana y las 32 entidades federativas de la República poseen un potencial estratégico para captar flujos turísticos vinculados a competencias, maratones y torneos deportivos, lo que requiere un esquema de cooperación público-privada para maximizar el retorno de inversión.

La estrategia

Cuestionada sobre la caída de los pasajeros internacionales hacia México, Rodríguez Zamora, mencionó que para contrarrestar la menor oferta de asientos en los destinos como Puerto Vallarta, Los Cabos y Cancún, la Sectur, en conjunto con los gobiernos estatales y la iniciativa privada contemplan un esquema de cofinanciamiento para promocionar por un año las rutas aéreas, condicionado al compromiso de las aerolíneas para reactivar la capacidad operativa en plazos determinados.