Amplían horario en Puente del Comercio Mundial de Nuevo Laredo para agilizar operaciones.

Como parte de la coordinación entre la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), los agentes aduanales y el sector transportista, se dieron a conocer los alcances del esquema piloto de horario extendido en el Puente Internacional del Comercio Mundial de Nuevo Laredo.

La medida, desarrollada en coordinación con las autoridades aduaneras de Estados Unidos, tiene como objetivo agilizar el cruce de mercancías, reducir los tiempos de espera y hacer más eficiente el intercambio comercial, con miras a fortalecer la competitividad de una de las principales fronteras comerciales de México.

La presentación se realizó en las instalaciones de la ANAM en Nuevo Laredo, recientemente inauguradas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con la participación de Eric Omar Salinas Flores, titular de la Aduana de Nuevo Laredo; el A.A. José Ignacio Zaragoza Ambrosi, presidente de CAAAREM; el A.A. Alfredo Montes Silva, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo; y el A.A. Edgar Orfelio Martínez Quintanilla, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga de Nuevo Laredo. También estuvo presente el A.A. Edgardo Pedraza, secretario de CAAAREM.

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La medida representa un avance en la transformación y modernización operativa que impulsa la ANAM, al promover soluciones coordinadas con los Agentes Aduanales, el autotransporte y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para facilitar el movimiento de mercancías.

De acuerdo con el Comunicado 012/2026 de la Aduana de Nuevo Laredo, emitido el 24 de agosto de 2026, el esquema inició el sábado 5 de septiembre de 2026, con una duración de tres meses como prueba piloto en el Puente Internacional del Comercio Mundial.

La ampliación corresponde a los sábados, con horario de importación de 08:00 a 19:00 horas y de exportación de 08:00 a 18:00 horas. De lunes a viernes se mantiene el horario regular de importación de 08:00 a 24:00 horas y de exportación de 07:00 a 23:00 horas. Los domingos, la importación opera de 08:00 a 16:00 horas y la exportación de 08:00 a 15:00 horas.

Esta ventana ampliada permitirá una mejor planeación logística y un mayor aprovechamiento de la infraestructura disponible. Mediante la sincronización de las operaciones de ambas aduanas, los despachos aduanales y el autotransporte, se busca una reducción importante de los tiempos de espera y mayor fluidez en el cruce de mercancías.

Especial

Durante su intervención, José Ignacio Zaragoza Ambrosi destacó el impacto de esta coordinación para las empresas mexicanas: “Esto es una muestra nacional de la coordinación positiva que existe entre las autoridades de ANAM, transportistas del país y los Agentes Aduanales para lograr esta medida piloto a favor de México”.

Zaragoza Ambrosi reconoció la disposición que desde la llegada de Héctor Alonso Romero Gutiérrez a la ANAM existe para trabajar coordinadamente con el sector privado en proyectos que mejoran la competitividad aduanera y comercial de ambos países.

Los participantes en la rueda de prensa reiteraron que esta medida se traducirá en menores tiempos de espera, mayor eficiencia logística y mejores condiciones para el comercio exterior de México.