¡Peso pierde ante tensiones geopolíticas! Precio del dólar hoy 8 de septiembre de 2026

El peso mexicano registra pérdidas frente al dólar este martes en medio de un entorno de cautela internacional. La combinación de una nueva escalada bélica en Medio Oriente, el alza en los precios internacionales del petróleo y la expectativa por la presentación del Presupuesto de Egresos en México mantiene bajo presión a la divisa local.

La mexicana arrancó la jornada en 16.9460 unidades por dólar, con una pérdida de 0.28%, mientras la divisa estadunidense operaba estable, a la espera de cifras clave de inflación en Estados Unidos previstas para esta semana.

Ataques con drones por parte de rebeldes hutíes respaldados por Irán contra cuatro ciudades del sur de Arabia Saudita provocaron incendios en instalaciones petroleras y dejaron decenas de heridos. Este evento elevó de inmediato los precios del petróleo y encendió las alarmas sobre el suministro energético global.

En el plano local, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acudirá al Congreso de la Unión para entregar la propuesta presupuestaria del próximo año. El mercado analizará detenidamente los Criterios Generales de Política Económica, las proyecciones del PIB, la meta de inflación y los niveles de déficit público estimados.

La divisa estadunidense cotiza plana mientras los operadores financieros aguardan la publicación de las cifras de inflación en Estados Unidos, las cuales serán determinantes para las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Dólar hoy a peso mexicano del 8 de septiembre de 2026

El precio del dólar hoy 8 de septiembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.07 pesos a la compra y 17.20 pesos a la venta.

- 16.07 pesos a la compra y 17.20 pesos a la venta. Banamex - 16.41 pesos a la compra y 17.38 pesos a la venta.

- 16.41 pesos a la compra y 17.38 pesos a la venta. Banorte - 15.75 pesos a la compra y 17.25 pesos a la venta.

- 15.75 pesos a la compra y 17.25 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Scotiabank - 16.40 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:45 horas

Con información de Reuters