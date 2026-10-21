Grupo Bosque Real ampliará su portafolio de residencias de marca con Karl Lagerfeld Residences Bosque Real, un proyecto inmobiliario de 100 millones de dólares que refuerza su estrategia de colaboración con firmas internacionales y prevé la generación de más de 600 empleos directos.

El desarrollo contará con una torre de 38 niveles, 73 residencias, dos penthouses, un Gardenhouse y más de 23 amenidades. También representa la primera incursión de Karl Lagerfeld en el mercado residencial de América Latina.

La iniciativa forma parte de la apuesta del grupo por el segmento de branded residences, que integra la identidad de marcas globales en proyectos de vivienda. Este modelo busca aportar diferenciación al producto inmobiliario mediante propuestas arquitectónicas, diseño de interiores y espacios comunes vinculados con una firma internacional.

Grupo Bosque Real amplía su estrategia de residencias Especial

Con más de 35 años de trayectoria, Grupo Bosque Real dispone de una cartera de siete proyectos residenciales desarrollados con marcas internacionales. La incorporación de Karl Lagerfeld fortalece esta estrategia y amplía su presencia en el mercado de alta gama.

El modelo de residencias de marca cuenta con referentes en ciudades como Miami y Dubái, donde la asociación entre desarrolladores inmobiliarios y firmas internacionales forma parte de la oferta de lujo. Esta tendencia conecta el sector inmobiliario con las industrias del diseño y las marcas globales.

Karl Lagerfeld Residences Bosque Real suma una nueva alianza al portafolio del grupo y consolida su apuesta por desarrollos diferenciados dentro del mercado residencial mexicano.