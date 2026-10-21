Peso retrocede y supera las 18.50 unidades; precio del dólar hoy 21 de octubre de 2026

El peso mexicano registró una depreciación este miércoles, afianzándose por encima de la barrera psicológica de las 18.50 unidades por dólar.

Esta caída en el tipo de cambio está fuertemente influenciada por la cautela de los inversionistas a nivel global, quienes reaccionan a las tensiones persistentes en Medio Oriente.

¿A cuánto cotiza el peso mexicano hoy?

Durante la jornada, la moneda mexicana alcanzó una cotización de 18.5653 por dólar. Esto representa una pérdida del 0.85% frente a las 18.4090 unidades del precio de referencia registrado el martes.

Este retroceso refleja la incertidumbre actual en los mercados financieros, los cuales buscan refugio en activos más seguros debido a la inestabilidad geopolítica.3 factores internacionales que impactan el tipo de cambio

El debilitamiento de la moneda mexicana no es un evento aislado. Responde a una serie de movimientos en los mercados internacionales:

Tensiones en Medio Oriente: Declaraciones desde Irán advierten que hay pocos motivos para esperar avances diplomáticos con Estados Unidos, encendiendo las alarmas del mercado.

Dólar estadunidense estable: La divisa norteamericana se ha negociado sin grandes fluctuaciones, manteniéndose fuerte frente a la mayoría de las principales monedas del mundo.

Alza en el petróleo: Los precios del crudo repuntaron más de 2 dólares por barril , impulsados directamente por el riesgo de un conflicto mayor en la región petrolera.

Ventas al por menor en México: Un contrapeso económico

A nivel local, los participantes del mercado no solo observan el panorama exterior. Los inversionistas también se encuentran evaluando datos económicos internos recientes que muestran resiliencia.

Cifras oficiales revelaron que las ventas al por menor en México aceleraron su ritmo durante el mes de agosto, brindando una señal positiva sobre la fuerza del consumo interno pese a la volatilidad externa.

Dólar hoy a peso mexicano del 21 de octubre de 2026

El precio del dólar hoy 21 de octubre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.77 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta.

- 17.77 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta. Banamex - 18.04 pesos a la compra y 19.12 pesos a la venta.

- 18.04 pesos a la compra y 19.12 pesos a la venta. Banorte - 17.45 pesos a la compra y 18.95 pesos a la venta.

- 17.45 pesos a la compra y 18.95 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.40 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.

- 17.40 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta. Scotiabank - 17.90 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 21 de octubre de 2026 • 11:50 hrs BBVA México Compra $17.77 Venta $18.90 Banamex Compra $18.04 Venta $19.12 Banorte Compra $17.45 Venta $18.95 Banco Afirme Compra $17.40 Venta $19.00 Scotiabank Compra $17.90 Venta $19.20

*Tipo de cambio a las 11:50 horas

Con información de Reuters