El peso cerró el mes pasado con una apreciación de 1.9% o 32 centavos, terminando en alrededor de 17.00 pesos por dólar, según información del Banco de México. Con ello, se posicionó en tercer lugar con mayores avances dentro del bloque de 23 divisas de economías emergentes.

El tipo de cambio tocó un máximo de 17.3641 pesos por dólares el 3 de agosto y un mínimo de 16.8875 pesos el 24 de agosto. Con lo anterior, el tipo de cambio cotizó en un promedio de 17.0617 pesos por dólar.

En el año, el peso mexicano acumula una apreciación de 5.60% o 1.01 pesos.

La tercera mejor moneda emergente: el peso ganó 2.0% durante agosto Excélsior

Un análisis de Banco Base explica que la apreciación del pesos está respaldada principalmente por las operaciones de carry trade, que depende del diferencial de tasas de interés, de la percepción de riesgo global y sobre México y de la expectativa de desempeño de las divisas involucradas.

Detalla que durante agosto, el desempeño del tipo de cambio se puede dividir en dos etapas. La primera, que se concentró en las primeras tres semanas, el peso acumuló una apreciación de 2.62% hasta el mínimo en el año de 16.8875 pesos por dólar. En este mismo periodo, el dólar se debilitó 1.99% de acuerdo con el índice ponderado.

El retroceso del dólar se debió a la publicación de indicadores económicos negativos en Estados Unidos, a la par de señales de desaceleración de la inflación, llevando al mercado a especular que la Reserva Federal mantendría la tasa de interés sin cambios el resto del año.

La segunda etapa se concentró en la última semana de agosto, en la que se observó una corrección parcial al alza, debido a la cautela del mercado y a que los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole, fueron interpretados como restrictivos. “Ante esto, al cierre del mes se ha reanudado la especulación de que la Reserva Federal podría subir su tasa de interés en 25 puntos base antes de que termine el año”, explica Banco Base.