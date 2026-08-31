Antenas de Telesites ofrecen servicio a todas las empresas.

Telesites, es una empresa que provee el servicio de torres y antenas de telecomunicaciones y pertenece a Grupo Carso, ofrece servicios a prácticamente todas las empresas del sector que operan en el país.

En su reporte anual 2025, la compañía explica que Telcel es su principal cliente pero tiene convenios marco que concluyen el 31 de diciembre de 2026 con Izzi, Vívaro, Total Play, Telmex, Telefónica, Telnor, Quattro Com, Altán Redes, Axtel, Grupo AT&T, Servitron, IENTC y Televisión Azteca.

Al segundo trimestre del año la empresa tiene 8 mil 470 sitios en Opsimex y 16 mil 354 sitios en FSITES.

Consolidación

La empresa asegura que el mercado mexicano lleva a cabo consultas regulatorias sobre las licitaciones de espectro para tecnología 5G multibanda, lo que indica el dinamismo de la industria.

Telesitesis

A pesar de las complejidades que plantean la consolidación del mercado y los desafíos regulatorios, México sigue siendo un mercado crucial para la inversión en telecomunicaciones, ofreciendo oportunidades de crecimiento ante la creciente demanda de conectividad mejorada y servicios digitales", destaca Telesites.

Aunque la dinámica política y las preocupaciones sobre seguridad representan desafíos para el despliegue de infraestructura y las estrategias operativas, los acuerdos de compartición de redes cobran cada vez más importancia para optimizar recursos y reducir costos en el diverso panorama del país.

A pesar de estos obstáculos, el potencial de crecimiento sigue siendo considerable, especialmente en la expansión de la conectividad rural y la mejora de la confiabilidad del servicio".

Cifras de la compañía señalan que hay alrededor de 43 mil 818 torres de telecomunicaciones que dan servicio a más de 127 millones de personas en México que han sido desplegadas por empresas de torres como American Tower, Mexico Tower Partners, Centennial Towers, Phoenix Tower International y otras.

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Se espera que el sector prospere a medida que el 5G se convierta en una piedra angular de su futuro, atrayendo más inversiones y expandiendo la infraestructura digital de México".

Pendiente

Telesites advierte que la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión contempla que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) fomentará los convenios entre concesionarios para la co-ubicación y el uso compartido de la infraestructura de sitios.

A falta de acuerdo entre los concesionarios respecto a dichos acuerdos, la CRT podrá, cuando considere que sea insumo esencial para la prestación del servicio y no existan sustitutos, establecer las condiciones de uso, la compartición del espacio físico, así como la contraprestación correspondiente", señala la empresa.

Además, el regulador podrá verificar las condiciones de los convenios de compartición para valorar su impacto sobre la competencia efectiva en el sector y podrá establecer medidas para la compartición se llevar a cabo y se otorgue el acceso a cualquier concesionario bajo condiciones no discriminatorias, así como aquellas que se requieran para prevenir o remediar efectos contrarios al proceso de competencia.