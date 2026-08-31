Aerolíneas aumentarán casi 3% su capacidad de asientos en septiembre pese a altos costos

A nivel global, las aerolíneas alistan una expansión de casi 3.0% en su capacidad de asientos para septiembre, adelantó la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

De acuerdo con el organismo, la proyección refleja la confianza del sector en la recuperación de la demanda para el último cuatrimestre del año, a pesar de los altos costos del combustible, la incertidumbre económica global y las tensiones geopolíticas en regiones clave.

El anuncio es positivo tras los resultados de julio que mostraron un modesto crecimiento. En dicho mes la industria de aviación comercial registró una desaceleración en el crecimiento de la demanda global de pasajeros al registrar apenas un incremento 0.2% en comparación con el mismo mes de 2025. Al excluir el desempeño de las aerolíneas de Medio Oriente, el tráfico de pasajeros creció 1.2% interanual.

La capacidad total de la industria, medida en asientos-kilómetro disponibles (ASK), avanzó 0.3% respecto a julio del año previo, mientras que el factor de ocupación promedio se ubicó en 85.2%, lo que significó una ligera reducción de 0.1 puntos porcentuales.

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Marie Owens Thomsen, vicepresidenta ejecutiva de Sostenibilidad y economista jefe de la IATA, señaló que la temporada alta de viajes en el hemisferio norte presentó resultados mayoritariamente positivos a pesar de los retrocesos registrados en Norteamérica y Oriente Medio.

“Aunque persisten los altos costos del combustible, la incertidumbre económica y las tensiones geopolíticas, las aerolíneas expresan confianza en la demanda para el último tramo del año”

Mercados internacionales

En julio, las aerolíneas de América Latina y el Caribe lograron un repunte de 6.1% en la demanda total y de 7.1% en el segmento internacional. En tanto que Europa registró un alza de 2.1% en el movimiento de pasajeros total y un 3.1% en el mercado internacional. En tanto que Norteamérica presentó una reducción de 1.2% en la demanda general pero un descenso de 2.3% en el tráfico internacional a pesar de que durante ese mes se jugaron partidos de los octavos y cuartos de final, la semifinal, y la gran final del Mundial de Futbol. Según la IATA, la ruta transatlántica cayó 2.2%, con disminuciones marcadas en el tráfico procedente del Reino Unido, Francia y España.

Oriente Medio reportó una caída de 10% en su demanda total y 9.5% en vuelos internacionales. Mientras que en Asia-Pacífico la demanda creció de 1.0% y África reportó un alza global de 5.2 por ciento.