La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAREM) expresa su apoyo absoluto a las labores de inspección ejecutadas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). El organismo empresarial valora positivamente la presencia de inspectores federales para garantizar la transparencia en los puntos fronterizos. Los líderes gremiales reafirman su compromiso de trabajar conjuntamente con el gobierno para consolidar un sector más competitivo.

La estrategia institucional busca blindar el comercio exterior mediante revisiones minuciosas en los recintos fiscales del territorio nacional. Los directivos de la confederación sostienen que la vigilancia permanente otorga certidumbre jurídica a los importadores y exportadores establecidos. La colaboración estrecha entre el sector privado y las autoridades optimiza los tiempos de entrega de las mercancías.

Las acciones coordinadas permiten detectar anomalías operativas antes de que afecten la cadena de suministro internacional. Los representantes del gremio aduanero consideran indispensable mantener estos filtros para erradicar prácticas comerciales ilícitas. El sector privado ratifica su disposición absoluta para sumar esfuerzos con la administración pública federal.

Agentes aduanales respaldan auditorías de la ANAM Especial

La organización gremial enfatiza que la legalidad y la eficiencia operativa constituyen los pilares fundamentales para el desarrollo económico del país. Los socios comerciales encuentran en estas medidas una garantía de equidad dentro de los mercados nacionales. El intercambio constante de posturas técnicas facilita la adaptación del sector a las normativas vigentes

Las autoridades federales y los representantes empresariales evalúan periódicamente los resultados obtenidos tras la implementación de los nuevos controles. La certidumbre generada atrae nuevas inversiones hacia las cadenas logísticas que operan en México. Ambas partes consolidan un frente unificado frente a los retos del comercio exterior contemporáneo.