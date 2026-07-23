TabTrade fortalece su equipo en Latinoamérica

TabTrade (tabtrade.com), bróker global de forex y CFDs, ha incorporado a Miguel A Rodríguez como Estratega de Mercados Regional para América Latina. Desde este cargo, Miguel A Rodríguez será responsable de desarrollar la presencia de TabTrade en la región a través de la estrategia de mercados, las relaciones con socios, el desarrollo de introducing brokers, los webinars, el contenido regional y las iniciativas de crecimiento comercial.

Su labor se centrará en las relaciones con introducing brokers, afiliados, educadores, comunidades de trading y socios estratégicos, y en las campañas, los webinars y los eventos que sostienen el crecimiento comercial en la región. Representará además a TabTrade con análisis de mercado, contenido educativo y comentario en medios, y trasladará inteligencia de mercado regional a los equipos internos para mejorar la captación y la retención de clientes.

Miguel A Rodríguez inició su carrera en 1987 en Banco Central Hispanoamericano, donde alcanzó la vicepresidencia ejecutiva de tesorería y mercados financieros, con un periodo en la mesa de swaps de divisas en Fráncfort. Entre 1995 y 2012 ocupó cargos directivos en Banco Santander, Santander Global Markets y Santander Asset Management, al frente de la mesa de divisas, del trading propietario de tipos y de las carteras de renta fija. Posteriormente fue Chief Market Strategist de X-Trade Brokers y estratega de mercados en brókeres internacionales. Es autor del libro Aproximando el mercado de divisas al inversor, profesor en programas de máster financieros y colaborador habitual de TVE, Intereconomía, Capital Radio y prensa económica.

Benjamin Boulter, fundador y CEO de TabTrade, afirma: "Queríamos a alguien que conociera los mercados de la región desde dentro y supiera explicarlos con claridad. Miguel A Rodríguez lleva más de treinta años haciendo las dos cosas, y eso pesa más que cualquier campaña".

Miguel A Rodríguez, Estratega de Mercados Regional para América Latina en TabTrade, señala: "Los operadores de América Latina piden condiciones claras y una formación seria. Mi trabajo es acercar los mercados a la región y mantener una relación directa con los socios y las comunidades de trading".

Más información sobre TabTrade, en https://www.tabtrade.com/es/

Sobre TabTrade

TabTrade es un bróker global de forex y CFDs. Sus clientes operan forex, índices, materias primas, metales, acciones y criptomonedas en MetaTrader 5 y cTrader, con un depósito mínimo de 0 dólares y ejecución de nivel institucional a través de los centros de datos Equinix LD5. Los fondos de los clientes se mantienen en cuentas segregadas. Markets made simple.