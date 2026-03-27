Servicios financieros de DiDi llegan a zonas donde los bancos no atienden

Los servicios financieros de DiDi llegan a zonas donde la banca tradicional no atiende a los usuarios y mejoran la economía de las personas, dijo Alejandro Escobedo, presidente del Consejo de Administración de SofiExpress.

En conferencia de prensa, el directivo presentó un estudio realizado por The Competitive Intelligence Unit (CIU) que indica que entre más interacciones hay con los servicios de DiDi, se genera confianza entre los usuarios.

Actualmente, ocho de cada 10 usuarios digitales conocen DiDi y, de ellos, 50% los servicios financieros de la app y 86% de los usuarios percibe que los servicios financieros de DiDi han mejorado su economía personal.

Por otra parte, Escobedo aseguró que las súper apps que no presten atención a las necesidades del mercado están destinadas a fracasar.

El directivo subrayó que la frecuencia de uso es uno de los factores clave para entender el crecimiento de las plataformas digitales.

“Mientras los usuarios de servicios bancarios acuden una vez al mes a las sucursales, los usuarios de la superapp interactúan en promedio 20 veces al mes con la aplicación”, explicó.

Esto demuestra que las finanzas se están integrando a aplicaciones de uso cotidiano, detalló.

Escobedo señaló que la evolución hacia ecosistemas digitales permite que movilidad, entregas y servicios financieros convivan en una sola plataforma.

“Hay más de 30 millones de personas que interactúan ya con la aplicación, lo que permite ofrecer un paquete de servicios más amplio”, indicó, al ejemplificar que un usuario puede pedir transporte, ordenar comida y pagar servicios desde la misma app.

Además, destacó que la confianza crece con la interacción constante.

“Entre mayor número de interacciones hay entre usuario y plataforma se genera una relación de confianza, particularmente importante en los servicios financieros”, afirmó.

El estudio también revela que 42% de los usuarios utiliza los servicios financieros para enfrentar emergencias, 32% para gastos cotidianos y 13% para obtener rendimientos.

En términos de adopción, informó que se han otorgado 20 millones de créditos, existen dos millones de usuarios de tarjeta y cuenta digital y se han realizado 40 millones de transacciones. “Los números no mienten, estamos cubriendo necesidades que antes no atendía la banca tradicional”, concluyó.