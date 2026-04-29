Este año, la empresa ofrecerá al mercado el SAS Supply Chain Agent que permite planificar las operaciones de minoristas y fabricantes.

"SAS Supply Chain Agent optimiza la planificación de la oferta y operaciones (S&OP), un proceso clave que minoristas y fabricantes utilizan para gestionar sus cadenas de suministro conforme fluctúan los mercados y la disponibilidad de materiales", explicó Jared Peterson, vicepresidente Senior de Ingeniería Global en SAS.

Durante la inauguración del SAS Innovate 2026, indicó que este desarrollo, que está disponible en vista previa privada para clientes y pronto se desplegará en empresas a nivel global, forma parte de la inversión de 1,000 millones de dólares en soluciones industriales que la empresa hará este año.

El S&OP es un proceso que requiere de varios días y de la colaboración de profesionales de múltiples áreas, quienes trabajan en hojas de cálculo para predecir y tomar decisiones sobre la asignación del inventario de los próximos seis a 12 meses, detalló el Vicepresidente Senior.

SAS lanza agentes IA para cadenas de suministro Especial

Administración integral

La gestión de miles de cadenas de suministro mediante procesos complejos ha sido, durante mucho tiempo, un desafío difícil de resolver.

Esto ha implicado que la mayoría de las organizaciones sólo puedan destinar recursos y tiempo para ejecutar el S&OP una vez al mes, dijo el directivo.

Para ello, el agente de SAS opera de forma continua de manera que equilibra la demanda, el suministro y las operaciones.

"Los usuarios pueden optimizar sus cadenas de suministro en periodos de alta demanda, anticipar necesidades futuras con base en patrones de consumo y reducir desperdicios y sobreinventario". Además, permite mantener una visibilidad constante, casi en tiempo real, de las operaciones de la cadena de suministro, lo que facilita aprovechar los datos de manera continua para tomar decisiones más inteligentes, dentro o fuera de los ciclos tradicionales de planeación.

Mientras que los negocios pueden interactuar con el agente a través de una experiencia de chat intuitiva que les permite seguir su curiosidad y resolver problemas en cualquier momento.

"Un usuario puede solicitar al agente ejecutar un escenario, como una caída del 15% en la demanda, y explorar distintos resultados, recibiendo explicaciones sobre cómo el sistema llegó a sus conclusiones, lo que aporta transparencia y confianza", ejemplificó.

Los agentes preconfigurados actuales abordan procesos básicos, mientras que el agente de SAS simplifica un proceso muy complejo, lo que podría generar un valor significativo", indicó Kathy Lange, directora de investigación en la práctica de software de IA, datos y automatización de IDC.

“Esta oferta permite a SAS llevar su amplia experiencia en la cadena de suministro a una nueva generación de soluciones de IA basada en agentes".

Barreras

De acuerdo con Peterson, algunas industrias no tienen éxito al implementar agentes y modelos de IA por la brecha de talento, la falta de experiencia en IA específica por sector, limitaciones de presupuesto y tiempo.

"Y una mentalidad de avanzar rápido y romper cosas, que deja de lado la gobernanza necesaria".