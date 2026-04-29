Global Cruises realizó una inversión inicial de 35 millones de dólares para el desarrollo de Kuzá Beach and Adventure Park en Cozumel, el cual prevé transformar la experiencia de los turistas tanto nacionales como internacionales.

“Kuzá es el primer concepto All in One en la isla, integra en un solo lugar experiencias de playa, parque acuático, aventura en la selva, gastronomía mexicana y programas de sostenibilidad. Todo diseñado en armonía con el entorno natural”, afirmó la CEO de Global Cruises, Leila Osorio.

En conferencia, detalló que el parque tiene cerca de 66 hectáreas al sureste de Cozumel y 91% de éstas fueron preservadas en su estado natural, ofrece más de 40 actividades para todas las edades, tiene cuatro paquetes diferentes para todo tipo de explorador y tiene la capacidad de recibir a 7 mil visitantes por día.

Osorio resaltó que la inversión de 35 millones de dólares fue únicamente para el desarrollo de la primera etapa del parque, la cual también permitió contar con más de 45 proveedores locales y generar más de 260 empleos directos y 530 indirectos.

Agregó que se tiene pronosticado desarrollar una segunda etapa posteriormente, por lo que la inversión total proyectada es de 650 millones de dólares.

Proyecto en Cozumel: Invierten 35 mdd para la primera fase de Kuzá Kuzá

El parque ya está en funcionamiento con diferentes precios, por ejemplo, los habitantes de Cozumel tienen acceso todo incluido, es decir, con playa, alimentos, bebidas y parque acuático a 799 pesos adultos y 499 pesos menores, mientras que la población de Quinta Roo paga 100 pesos más.

Además, hay paquetes desde Cancún y Riviera Maya que, por 800 pesos adicionales, incluye el transporte y el barco, sin olvidar los paquetes que incluyen actividades como la tirolesa o el snorkel.

Bernardo Cuesta, secretario de turismo de Quintana Roo, consideró que este parque será un parteaguas en la construcción de un mayor producto turístico en la isla.

“Estamos convencidos que Cozumel seguirá siendo ese gran referente para la industria de cruceros y para la industria de pernocta también”, resaltó.