Regreso a clases: así puedes evitar que los gastos rebasen tu presupuesto.

El regreso a clases representa uno de los periodos de mayor presión económica para las familias. La suma de inscripciones, útiles escolares, uniformes y herramientas tecnológicas suele elevar considerablemente la cuenta final.

Frente a este panorama, Gerardo Aguilar y Maya, director general adjunto de Tarjetas Físicas y Digitales de Banorte, resalta la importancia de la organización previa para mantener la estabilidad del presupuesto familiar.

El ejecutivo señala que no se requiere ser un experto en finanzas para afrontar esta temporada, sino aplicar decisiones estratégicas.

El primer paso consiste en revisar los materiales con los que ya se cuenta en casa antes de acudir a los comercios.

Aguilar y Maya indica que se debe hacer un inventario detallado de lo disponible frente a lo indispensable.

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Haz una lista, fija un presupuesto y sal de compras con un plan. Parece un detalle pequeño, pero evita las compras por impulso y ayuda a que tu cartera no resienta el regreso a clases durante los próximos meses".

Aunado a la planificación preliminar, la comparación de precios resulta esencial. El mercado ofrece múltiples promociones, bonificaciones y esquemas de descuento tanto en establecimientos físicos como en plataformas de comercio electrónico. “Evaluar las distintas alternativas permite generar ahorros significativos en la cuenta total”.

Asimismo, el financiamiento adecuado se posiciona como una herramienta clave para la adquisición de bienes de mayor costo, como computadoras o tabletas.

En esos casos, el crédito puede ayudarte a distribuir mejor el gasto, siempre que exista una planeación. La clave es recordar que con una tarjeta de crédito puedes administrar mejor ciertos gastos, pagarlos en parcialidades y construir un historial crediticio saludable si eres puntual en ellas".

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Por otra parte, el compromiso económico no concluye con el inicio del ciclo escolar. Proyectos especiales, excursiones y materiales adicionales generan desembolsos recurrentes a lo largo del año.

Para evitar sobresaltos, el directivo aconseja crear una reserva financiera mediante soluciones digitales como el ahorro programado o los apartados en aplicaciones bancarias.

Finalmente, el uso de aplicaciones financieras simplifica el monitoreo constante de los movimientos y facilita el ajuste oportuno del presupuesto.

Aguilar y Maya concluye: "Entre más claro tengas en qué se va tu dinero, más fácil será tomar mejores decisiones y evitar que los pequeños gastos se conviertan en un gran dolor de cabeza".