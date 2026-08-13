Aeropuertos Mexicanos (AME) presentó una estrategia para fortalecer la experiencia comercial de los pasajeros en terminales de destino final, con una propuesta que busca vincular los servicios aeroportuarios con las características de cada región.

El director general de AME, Javier García Bejos, expuso este modelo durante el ACI-LAC Airport Commercial Forum, celebrado en la Ciudad de México, donde participó con la ponencia Designing Passenger Journeys: Creating a Commercial Identity.

La propuesta parte de una característica de los tres aeropuertos que opera actualmente el grupo: Tepic–Riviera Nayarit (TPQ), Puerto Escondido (PXM) y Saltillo (SLW) reciben pasajeros cuyo destino es la propia ciudad o región, por lo que no cuentan con tráfico de conexión.

En conjunto, estas terminales atienden a menos de 4 millones de pasajeros al año. Para AME, esta condición abre la posibilidad de desarrollar una oferta comercial específica para quienes llegan o salen de estos destinos, con servicios relacionados con el perfil de cada viajero.

“El pasajero que llega a su destino final de vacaciones no está en tránsito, está entrando o saliendo de la experiencia misma del viaje. Ese momento emocional vale comercialmente más, no menos, que el de un pasajero en conexión”, afirmó García Bejos.

Durante el encuentro, Rafael Echevarne, director general del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC), también destacó la importancia de que las terminales aeroportuarias exploren alternativas para mejorar la experiencia del pasajero y desarrollar una identidad comercial propia.

García Bejos presentó como referencias al Jackson Hole Airport (JAC), en Wyoming, Estados Unidos, y al Seychelles International Airport (SEZ). Ambos reciben menos de 1 millón de pasajeros al año y cuentan con características vinculadas con los destinos a los que sirven.

Aeropuertos Mexicanos apuesta por una nueva experiencia para los pasajeros Especial

A partir de estos ejemplos, AME plantea una estrategia diferenciada para sus tres aeropuertos. En Puerto Escondido y Riviera Nayarit, la oferta comercial y gastronómica tendrá relación con productos y propuestas de Oaxaca y Nayarit, entre ellas mezcal, café, textiles y gastronomía local.

En Saltillo, el enfoque estará relacionado con el perfil empresarial e industrial de la región, con servicios dirigidos a pasajeros de negocios, como salas de trabajo, conectividad y opciones que permitan agilizar su estancia en la terminal.

El modelo contempla además herramientas digitales en los tres aeropuertos, con aplicaciones, opciones de personalización y sistemas de pre-pedido. La empresa señala que estas soluciones forman parte del diseño de la infraestructura comercial desde el inicio.

AME es el primer grupo aeroportuario nuevo constituido en México en 20 años y actualmente opera los aeropuertos internacionales de Tepic–Riviera Nayarit, Puerto Escondido y Saltillo. García Bejos explicó que esta condición permite desarrollar una estrategia comercial sin depender de concesiones de retail heredadas.

“Ser el primer grupo aeroportuario nuevo en México en 20 años significa no cargar con concesiones de retail heredadas: la identidad comercial se diseña desde el primer día, no se renegocia sobre un modelo antiguo”, señaló García Bejos.

Con esta propuesta, AME busca establecer un modelo de identidad comercial e infraestructura aeroportuaria que forme parte de su esquema de operación e inversión en alianza con el Gobierno Mexicano y que, de acuerdo con la empresa, pueda replicarse en otros países.