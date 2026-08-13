Grupo Cotemar alcanza la Certificación PRIME Nivel V Estrellas

La Certificación PRIME es otorgada por el Comité Certificador PRIME, integrado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Nacional Financiera (Nafin). El programa, nacido en 2017, busca fortalecer la estructura financiera y la competitividad de las empresas mexicanas y facilitarles el acceso al financiamiento bursátil y de banca de desarrollo, reconociendo únicamente a quienes tienen los más altos estándares de institucionalización y gobierno corporativo.

El Nivel V Estrellas certifica que Grupo Cotemar cuenta con:

• Órganos de decisión institucionalizados (consejo de administración y comités funcionando con reglas claras);

• Mecanismos efectivos de supervisión y gestión de riesgos;

• Una cultura de transparencia y rendición de cuentas; y

• Procesos alineados con estándares reconocidos por el mercado de valores mexicano.

Este reconocimiento se suma a otras certificaciones de sostenibilidad y gobernanza que ya tiene la empresa, incluida la certificación IQNet SR10 de Sistema de Gestión de Responsabilidad Social —de la cual Cotemar fue la primera empresa en México y la única en el sector energético a nivel mundial en obtenerla—, así como su certificación ISO 45001:2018 en seguridad y salud ocupacional.

Para Grupo Cotemar esta certificación representa una vía concreta para:

1. Acceder a financiamiento bajo condiciones más competitivas, tanto de banca de desarrollo (Bancomext, Nafin) como potencialmente del mercado de valores.

2. Fortalecer la confianza de sus grupos de interés -financieros, clientes, colaboradores y proveedores- en su gestión corporativa.

3. Prepararse para el crecimiento de largo plazo, con una estructura de gobierno que ya está validada externamente frente a estándares nacionales e internacionales.

Con este reconocimiento, Grupo Cotemar se incorpora a un grupo reducido de empresas mexicanas que han alcanzado la Certificación PRIME Nivel V Estrellas, reflejo de un modelo de gobierno corporativo sólido, institucionalizado y alineado con las mejores prácticas globales. La certificación acredita la existencia de órganos de decisión robustos, mecanismos efectivos de supervisión, una adecuada gestión de riesgos y una cultura organizacional basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la generación de valor sostenible.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Cotemar es una compañía 100 % mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, la posicionan como una opción de referencia, colaborando con diversos clientes, ayudándoles a superar sus retos y maximizando el retorno de la inversión.