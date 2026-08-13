La Oficina de Política Comercial y de Manufactura publicó un informe titulado "The Great Transshipment Scam: Rise, Scope, and Costs" (La Gran Estafa del Transbordo: Origen, Alcance y Costos), en el cual expone esquemas de triangulación de mercancías, diseñados para evadir aranceles estadounidenses.

El documento revela que exportadores ubicados en jurisdicciones con aranceles elevados, como China, utilizan a más de 40 países con tarifas más bajas, como plataformas intermediarias para ingresar sus productos al mercado norteamericano, ocultando su verdadero origen económico.

¿Cómo funciona el esquema de fraude para evadir aranceles?

De acuerdo con el reporte, el origen de la problemática actual se remonta a la imposición de los aranceles de la Sección 301 en 2018 sobre productos de origen chino.

Aunque estas medidas redujeron el déficit comercial directo de Estados Unidos con Pekín, los exportadores chinos adaptaron sus operativas desviando mercancías a terceros países.

Este fenómeno, bautizado por el informe como la "Gran Reasignación" (The Great Reallocation), dio paso a la creación de una "Red de Transbordo en la Sombra" (Shadow Transshipment Network).

A través de esta red, bienes que originalmente se enviaban de forma directa desde puertos chinos pasaron a ser enrutados por jurisdicciones donde se realizan modificaciones menores, como:

Reetiquetado y cambio de empaque.

Refacturación de mercancías y alteración de documentación de exportación.

Procesamientos menores en "fábricas destornillador" sin transformación sustancial.

Falsas declaraciones del país de origen para aprovechar ilegalmente acuerdos comerciales como el T-MEC.

EU pierde 26 mil mdd al año por evasión de aranceles por triangulación de mercancías de China REUTERS

Los tres niveles de la red de evasión de aranceles

El estudio identifica más de 40 países asociados con un riesgo elevado de transbordo ilegal, clasificándolos en tres niveles principales:

Nivel 1 (Líderes a escala diversificados): Socios comerciales de gran volumen donde el transbordo ilegal se camufla dentro del comercio legítimo. Incluye a México, Canadá, la Unión Europea, India, Israel, Japón, Corea del Sur y Taiwán.

Nivel 2 (Líderes a escala con alta integración con China): Países con volúmenes significativos profundamente integrados a las cadenas de suministro e insumos chinos, como Brasil, Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y Vietnam.

Nivel 3 (Objetivos chinos oportunistas): Economías más pequeñas que ofrecen ventajas específicas como mano de obra barata, regulación permisiva en zonas francas, almacenes fiscalizados o controles aduaneros débiles. Entre ellas figuran Camboya, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Kenia y Marruecos.

¿Cuánto cuesta a la economía de Estados Unidos la evasión de aranceles?

El informe analiza cinco estimaciones independientes sobre la escala anual del transbordo ilegal, cuyos valores oscilan entre 40 mil millones de dólares (Goldman Sachs) y 303 mil millones de dólares (Altana).

Bajo el escenario central de 75 mil millones de dólares en transbordo ilegal anual (basado en los análisis de la firma Exiger y el Consejo de Asesores Económicos), el documento modela los siguientes impactos en la economía estadounidense:

Pérdida de empleos: Aproximadamente 450,000 empleos desplazados de forma directa e indirecta en la industria manufacturera.

Impacto en el PIB: Una reducción anual del Producto Interno Bruto de entre 113 mil millones y 150 mil millones de dólares debido a la sustitución de producción nacional.

Pérdida fiscal federal: Entre 19 mil millones y 26 mil millones de dólares no recaudados en impuestos federales.

Fuga de aranceles: Aplicando un diferencial arancelario conservador (25% a 45%), las pérdidas directas en ingresos por aranceles para el Tesoro oscilan entre 19 mil millones y 34 mil millones de dólares al año en el caso central.

EU pierde 26 mil mdd al año por evasión de aranceles por triangulación de mercancías de China REUTERS

¿Cómo responderá el Gobierno de Estados Unidos?

Para frenar esta práctica, el gobierno estadounidense ha puesto en marcha una estrategia basada en dos pilares:

Orden Ejecutiva 14411 (Customs EO): Firmada en 2026, fortalece la fiscalización de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al aumentar los requisitos de fianzas, exigir revelación de propietarios reales de empresas fachada, endurecer sanciones y fiscalizar a importadores sin activos en Estados Unidos.

"Frontera Detectiva" impulsada por IA (AI Detective Border): Un sistema de Inteligencia Artificial que integra análisis de datos de embarque, patrones de rutas históricas, modelos de aprendizaje automático, imágenes por computadora en escáneres portuarios y verificación de capacidad de producción de plantas extranjeras para detectar anomalías y detener cargamentos fraudulentos en tiempo real.

El informe concluye que, con el despliegue de estas herramientas avanzadas y un marco legal más estricto, Estados Unidos busca asegurar que el fraude arancelario deje de ser un negocio rentable para convertirse en una vía directa a la incautación de mercancías, sanciones financieras y la exclusión del mercado norteamericano.