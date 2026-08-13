Fundación FEMSA lidera el camino hacia un modelo de economía circular

En un paso decisivo hacia la sostenibilidad urbana, la Alcaldía Iztapalapa, Fundación FEMSA y Recíclalo dieron inicio a la construcción del Centro Regenerativo de Valorización de Residuos Orgánicos Bio-Recíclalo. Este proyecto, que cuenta con el firme respaldo de Fundación FEMSA, marca un hito en la gestión de residuos al transformar un desafío ambiental en una oportunidad de desarrollo y valor económico para la capital del país.

El contexto de la iniciativa responde a una necesidad urgente: Iztapalapa genera diariamente más de 500 toneladas de residuos orgánicos. La falta de un aprovechamiento adecuado de estos materiales ha contribuido históricamente a la generación de gases de efecto invernadero, además de incrementar costos logísticos y favorecer la contaminación de recursos vitales como el suelo y el agua].

Karina Ledesma, Gerente de Economía Circular de FEMSA y representante de la Fundación, destacó durante el evento que el compromiso de la organización es fortalecer iniciativas que integren la innovación ambiental y soluciones circulares. "En Bio-Recíclalo creemos que los residuos no son el final de un proceso, sino el inicio de nuevas oportunidades", señaló Ledesma, subrayando que la colaboración entre sectores es clave para generar bienestar y soluciones con impacto real.

La apuesta de Fundación FEMSA trasciende la simple recolección; el centro está diseñado para ser un espacio especializado en bioeconomía que permite el reaprovechamiento de los residuos in situ. Mediante la transformación de desechos en fertilizantes naturales, alimentos para animales y mejoradores de suelo, el proyecto busca reducir emisiones y regenerar activamente los ecosistemas urbanos de la ciudad.

Con el inicio de operaciones previsto para el 1 de septiembre de 2026, Bio-Recíclalo se posiciona como un referente de innovación. Este proyecto demuestra que la visión de Fundación FEMSA, centrada en la sostenibilidad y la colaboración estratégica, es fundamental para construir sistemas alimentarios más sostenibles y ciudades más resilientes ante el cambio climático.