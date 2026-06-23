¡Peso acumula pérdidas! Precio del dólar hoy 23 de junio de 2026

El peso mexicano hila su segunda jornada de retrocesos, arrastrado por un fortalecimiento global del dólar estadunidense. A pesar de que los datos macroeconómicos locales trajeron buenas noticias para el mercado interno, el panorama internacional terminó por imponer condiciones sobre la divisa azteca.

El superdólar frena el avance del peso mexicano

La moneda mexicana cotizaba en 17.4790 unidades por dólar, lo que representa una pérdida del 0.66%. Este retroceso ocurre en un contexto donde el índice dólar opera en máximos de más de un año.

¿A qué se debe este repunte de la divisa estadunidense? Los inversionistas han comenzado a elevar sus apuestas hacia una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal (Fed). El temor a que las tasas de interés se mantengan elevadas por más tiempo del previsto terminó por opacar el alivio global que generó la disminución de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Petróleo, a la baja por avances de paz entre EU e Irán

Por otro lado, el mercado de materias primas también registra movimientos importantes. Los precios del petróleo prolongaron las pérdidas de la sesión anterior.

Las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán han dado los primeros indicios de avance para restablecer el flujo de crudo a través del estrecho de Ormuz, aliviando los temores de desabasto energético global.

México resiste con buenos datos de consumo y actividad económica

En el plano local, no todo son malas noticias. El mercado mexicano asimiló de forma positiva los últimos reportes del Inegi correspondientes al mes de abril, los cuales superaron las expectativas de los analistas:

Ventas minoristas: Mostraron un repunte saludable, reflejando que el consumo interno sigue firme.

Mostraron un repunte saludable, reflejando que el consumo interno sigue firme. Actividad económica: Registró un incremento por encima de lo previsto, demostrando la resiliencia de la economía mexicana en el inicio del segundo trimestre.

Sin embargo, el peso mexicano no logró capitalizar estos datos domésticos debido al fuerte flujo de capitales refugiándose en el dólar ante la incertidumbre por la política monetaria de la Fed.

Dólar hoy a peso mexicano del 23 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 23 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.68 pesos a la compra y 17.81 pesos a la venta.

- 16.68 pesos a la compra y 17.81 pesos a la venta. Banamex - 16.94 pesos a la compra y 17.98 pesos a la venta.

- 16.94 pesos a la compra y 17.98 pesos a la venta. Banorte - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 17.85 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 23 de junio de 2026 • 09:16 hrs BBVA México Compra $16.68 Venta $17.81 Banamex Compra $16.94 Venta $17.98 Banorte Compra $16.30 Venta $17.80 Banco Afirme Compra $16.50 Venta $18.10 Scotiabank Compra $16.80 Venta $17.85

*Tipo de cambio a las 09:16 horas

Con información de Reuters