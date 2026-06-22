¡Cae el peso! Precio del dólar hoy 22 de junio de 2026

El inicio de la semana ha traído consigo un escenario de volatilidad para el peso mexicano, el cual se depreció este lunes presionado por un fortalecimiento global del dólar estadunidense.

Actualmente, la moneda mexicana cotiza en 17.3380 unidades por dólar, lo que representa una pérdida del 0.16% frente al precio de referencia del cierre del viernes. Este movimiento en el tipo de cambio está siendo impulsado por dos frentes clave: la geopolítica internacional y las expectativas económicas a nivel local.

Avance del dólar y acuerdos en Medio Oriente

A nivel internacional, los mercados reaccionaron a la conclusión de la primera ronda de conversaciones diplomáticas en Suiza, donde altos funcionarios de Estados Unidos e Irán buscan poner fin al conflicto en Medio Oriente.

Los países mediadores del encuentro, Qatar y Pakistán, anunciaron un avance significativo:

Hoja de ruta establecida: Washington y Teherán acordaron un plan de acción para alcanzar un pacto definitivo en un plazo de 60 días .

Washington y Teherán acordaron un plan de acción para alcanzar un pacto definitivo en un plazo de . Impacto en las materias primas: La disminución de las tensiones bélicas ha aliviado la preocupación por el suministro energético, presionando a la baja los precios internacionales del petróleo.

Este panorama ha fortalecido al dólar como activo refugio y ha reconfigurado los portafolios de los inversionistas globales, impactando directamente a divisas emergentes como el peso mexicano.

La mira puesta en la decisión del Banco de México

En el mercado local, la atención de los analistas e inversionistas está centrada en la próxima decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), programada para este jueves.

En su último comunicado, el banco central recortó la tasa de interés en 25 puntos base. Sin embargo, la institución fue clara al señalar que con este movimiento se daba por concluido el ciclo de recortes que había iniciado en marzo de 2024.

La expectativa sobre si Banxico mantendrá una postura restrictiva o si dará nuevas señales sobre el rumbo de las tasas de interés será el factor definitivo que dictará el comportamiento del peso mexicano durante el resto de la semana.

Dólar hoy a peso mexicano del 22 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 22 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.49 pesos a la compra y 17.62 pesos a la venta.

- 16.49 pesos a la compra y 17.62 pesos a la venta. Banamex - 16.78 pesos a la compra y 17.74 pesos a la venta.

- 16.78 pesos a la compra y 17.74 pesos a la venta. Banorte - 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 22 de junio de 2026 • 10:28 hrs BBVA México Compra $16.49 Venta $17.62 Banamex Compra $16.78 Venta $17.74 Banorte Compra $16.15 Venta $17.65/span> Banco Afirme Compra $16.30 Venta $17.90 Scotiabank Compra $16.70 Venta $17.90

*Tipo de cambio a las 10:28 horas

Con información de Reuters