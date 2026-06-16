¡Peso avanza! Precio del dólar hoy 16 de junio de 2026

El peso mexicano registra una ligera apreciación este martes, beneficiado por un renovado apetito por el riesgo a nivel global. El optimismo en los mercados financieros internacionales está respaldado por las expectativas de avances en las negociaciones de paz en Medio Oriente, contrarrestando la cautela previa al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Tipo de cambio: ¿En cuánto cotiza el dólar hoy en México?

La moneda mexicana cotiza en 17.1975 unidades por dólar, lo que representa una ganancia del 0.11% frente al precio de referencia del día anterior. Se anticipa una sesión con movimientos acotados y rangos de fluctuación estrechos debido a la espera de eventos macroeconómicos clave.

Resumen de la cotización actual:

Precio del dólar: 17.1975 MXN

17.1975 MXN Variación: +0.11% (Apreciación del peso)

+0.11% (Apreciación del peso) Tendencia del día: Lateral con sesgo a favor del peso.

Los dos factores clave que mueven al peso mexicano hoy

Optimismo geopolítico: Negociaciones entre Irán y EU

El principal motor de la jornada es el sentimiento positivo tras las señales de una nueva ronda de negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, programada para este viernes en Suiza. El objetivo es alcanzar un acuerdo definitivo.

A pesar del optimismo, Teherán ya advirtió que cualquier ofensiva israelí en el Líbano rompería el acuerdo provisional vigente con Washington, lo que mantiene un elemento de volatilidad latente.

Arranca la reunión de la Fed con Kevin Warsh al mando

Hoy comenzó la reunión de dos días de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), la primera bajo la presidencia de Kevin Warsh.

El consenso de los inversionistas apunta a que las tasas de interés se mantendrán sin cambios en el rango actual del 3.50% - 3.75%. Por lo tanto, el foco del mercado no estará en el movimiento de tasas, sino en:

Las perspectivas económicas de los miembros del comité.

de los miembros del comité. El tono del comunicado sobre el rumbo de la inflación y el empleo para la segunda mitad del año.

Dólar hoy a peso mexicano del 16 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 16 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.34 pesos a la compra y 17.47 pesos a la venta.

- 16.34 pesos a la compra y 17.47 pesos a la venta. Banamex - 16.61 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.61 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banorte - 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 16 de junio de 2026 • 07:57 hrs BBVA México Compra $16.34 Venta $17.47 Banamex Compra $16.61 Venta $17.60 Banorte Compra $16.00 Venta $17.60 Banco Afirme Compra $16.30 Venta $17.80 Scotiabank Compra $16.70 Venta $17.90

*Tipo de cambio a las 07:57 horas

Con información de Reuters