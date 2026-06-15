¡Peso avanza tras acuerdo entre EU e Irán! Precio del dólar hoy 15 de junio de 2026

El peso mexicano inició la jornada de este lunes con avances, impulsado por una debilidad global del dólar. El optimismo en los mercados financieros internacionales se encendió tras el anuncio de un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, un factor que ha reducido los precios del petróleo y ha devuelto el apetito por el riesgo a los inversionistas.

¿En cuánto se vende el peso mexicano?

La moneda mexicana cotizaba en 17.1852 unidades por dólar, lo que representa una ganancia del 0.13%. Mientras tanto, el llamado "billete verde" operaba cerca de su nivel mínimo de 10 días frente a una cesta de las principales divisas globales, perdiendo el terreno que había ganado como activo de refugio durante los días más tensos del conflicto.

El impacto del deshielo diplomático se sintió de inmediato en las materias primas. El precio del crudo cayó a su nivel más bajo registrado desde marzo.

Esta baja ocurre luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán anunciaron avances significativos para:

Cesar formalmente las hostilidades bilaterales.

Reanudar de forma segura el tráfico marítimo y comercial por el estratégico estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más importantes del mundo para el comercio de petróleo; su estabilización disminuye inmediatamente la prima de riesgo en los precios energéticos.

Un acuerdo histórico, pero con temas pendientes

Aunque los mercados han reaccionado con euforia, los analistas piden cautela. Si bien este pacto supone el mayor avance para resolver un conflicto que ha dejado miles de muertos y ha trastornado la economía energética global, aún se trata de un acuerdo marco.

El futuro del polémico programa nuclear de Teherán no se ha resuelto y ha quedado pendiente para las próximas mesas de negociación.

Dólar hoy a peso mexicano del 15 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 15 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.34 pesos a la compra y 17.47 pesos a la venta.

- 16.34 pesos a la compra y 17.47 pesos a la venta. Banamex - 16.61 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.61 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banorte - 16.00 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 15 de junio de 2026 • 10:28 hrs BBVA México Compra $16.34 Venta $17.47 Banamex Compra $16.61 Venta $17.60 Banorte Compra $16.00 Venta $17.50 Banco Afirme Compra $16.30 Venta $17.80 Scotiabank Compra $16.70 Venta $17.90

*Tipo de cambio a las 10:28 horas

Con información de Reuters