Hijo de Jamenei, nuevo líder supremo de Irán; se dicen listos para seis meses de guerra

La Asamblea de Expertos de Irán nombró a Mojtaba Jamenei como el tercer líder supremo de la república islámica, consolidando el control de la línea dura tras la muerte de su padre, el ayatola Alí Jamenei.

El nombramiento ocurrió ocho días después de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel en la que murió Alí Jamenei. El órgano clerical afirmó que, frente a la agresión de EU “no dudó ni un minuto” al elegir a Mojtaba, de 56 años, como “tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán”.

El ayatola Mohsen Heidari Alekasir señaló que el perfil del sucesor, quien cuenta con el respaldo total de los Guardianes de la Revolución, cumple con la directriz de ser una figura “odiada por el enemigo”, mientras que el canciller iraní, Abás

Araqchi, afirmó que la decisión correspondía únicamente a Irán y añadió que “no permitirá que nadie interfiera en nuestros asuntos internos”, en referencia a la oposición de EU y de Israel a dicho nombramiento.

Al más joven de los Jamenei se le considera una figura conservadora. Durante años había sido considerado como el sucesor natural de su padre, a pesar de que la ideología gobernante de Irán desaprueba el principio de la sucesión hereditaria.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” si Teherán no obtiene primero su aprobación.

Luego de que Estados Unidos indicara, la semana pasada, que prevé que el conflicto dure cuatro semanas, ayer, Irán aseguró ayer que es capaz de luchar durante al menos seis meses más contra EU e Israel.

Este fin de semana, cuatro depósitos de petróleo y un sitio logístico de productos petroleros en Teherán y sus alrededores fueron atacados por bombardeos, que causaron al menos seis muertos.

Mojtaba Jamenei, hijo del abatido Alí Jamenei, fue elegido el nuevo líder supremo en Irán, en una señal de que los partidarios de la línea dura siguen al mando.

Mojtaba Jamenei es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos”, anunció el órgano clerical en un comunicado.

La asamblea “no dudó ni un minuto” en elegirlo pese a la “brutal agresión de la criminal de Estados Unidos y del malvado régimen sionista”.

El órgano clerical hizo el nombramiento ocho días después de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel en la que murió el ayatola Alí Jamenei.

Un miembro del consejo, el ayatolá Mohsen Heidari Alekasir, dijo en un video que se había seleccionado a un candidato basándose en la orientación de Jamenei de que el máximo líder de Irán debía ser “odiado por el enemigo”.

El designio desafió las amenazas de Estados Unidos e Israel de oponerse a su nombramiento.

El presidente estadunidense, Donald Trump, desestimó anteriormente al joven Jamenei al calificarlo como un “peso ligero”.

En el mismo sentido, el ejército israelí había advertido anteriormente que no dudarían en “atacar” a cualquier sucesor.

Sin embargo, el canciller iraní, Abás Araqchi, afirmó que la decisión correspondía únicamente a Irán y añadió que “no permitirá que nadie interfiera en nuestros asuntos internos”.

En declaraciones a la cadena NBC, el canciller del país islámico exigió que Donald Trump “pida disculpas a los pueblos de la región” por iniciar la guerra.

UNA FIGURA DE MANO DURA

Al más joven de los Jamenei se le considera una figura conservadora, sobre todo por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, el brazo ideológico de las fuerzas armadas de la República Islámica.

Este hombre de 56 años de edad había sido considerado durante años como el sucesor natural de su padre, a pesar de que la ideología gobernante de Irán desaprueba el principio de la sucesión hereditaria.

Tras el nombramiento, los Guardianes de la Revolución de Irán juraron lealtad al nuevo líder supremo.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica “está listo para la obediencia total y el autosacrificio en el cumplimiento de las órdenes divinas” del ayatola Seyyed Mojtaba Jamenei, dijo en un comunicado el ejército ideológico.

Además, Irán lanzó su primera salva de misiles contra Israel desde la elección del nuevo líder supremo iraní.

Los misiles defensivos iraníes responden al tercer guía de la República Islámica”, indicó la cadena estatal Irib en su canal Telegram, mostrando el fuselaje de un proyectil marcado con la inscripción “a tus órdenes, Seyyed Mojtaba”, una referencia religiosa chiita.

Sin embargo, en respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” si Teherán no obtiene primero la aprobación del republicano.

Tendrá que obtener nuestra aprobación”, dijo a la cadena ABC.

Mojtaba Jamenei n ació en 1969 en la ciudad santa chiita de Mashhad.

Sirvió en la guerra entre Irán e Irak.

Estudió con conservadores religiosos en los seminarios de Qom, centro de enseñanza teológica chiita de Irán.

Tiene el rango clerical de Hojjatoleslam (peldaño por debajo del rango de ayatola).

Nunca ha ocupado un cargo oficial en el gobierno de la República Islámica.

Ha sido captado en mítines leales al régimen, pero rara vez ha hablado en público.

Su esposa, quien murió en los ataques aéreos del sábado 28 de marzo, era hija de un destacado partidario de la línea dura, el expresidente del Parlamento Gholamali Haddad Adel.

El Departamento del Tesoro de EU le impuso sanciones a Mojtaba en 2019.

Irán aseguró ayer que es capaz de luchar durante al menos seis meses más contra Estados Unidos e Israel.

Las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán son capaces de continuar al menos seis meses de guerra intensa al ritmo actual de las operaciones”, aseguró Ali Mohamad Naini, portavoz de los Guardianes, el ejército ideológico de la República Islámica.

En contraste, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticó una duración menor la semana pasada.

No quiero que se alargue demasiado. Siempre pensé que serían cuatro semanas. Y vamos un poco adelantados”, explicó el mandatario a la cadena CNN.

Es la primera vez desde el inicio del conflicto que infraestructuras petrolíferas en Irán son atacadas.

A eso se suma que cuatro depósitos de petróleo y un sitio logístico de productos petroleros en Teherán y sus alrededores fueron atacados por bombardeos, que causaron al menos seis muertos y 20 heridos, según las autoridades.

Las autoridades advirtieron que las emisiones tóxicas pueden provocar irritaciones de las vías respiratorias y los ojos y llamaron a los habitantes a quedarse en sus viviendas.

Importantes cantidades de hidrocarburos tóxicos, azufre y óxidos de azote fueron liberados en el aire”, según un reporte de la Media Luna Roja iraní.

Los vidrios de los edificios residenciales en los alrededores estallaron completamente debido a las explosiones.

El gobernador de la provincia de Teherán, Mohammad Sadegh Motamedian, anunció que la distribución de gasolina estaba temporalmente interrumpida.

La distribución está limitada a 20 litros por vehículo, mientras que en las gasolineras hubo filas de usuarios buscando abastecerse.

