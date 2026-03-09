Inflación hila su segundo mes al alza; se ubicó en 4.02% en febrero

La inflación en México confirmó su tendencia a la alza al registrar un aumento de casi un punto porcentual y ubicarse en 4.02% en febrero de este año, con lo que hiló su segundo mes de incrementos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su informe de este lunes.

El Inegi detalló que el Índice Nacional de Precios del Consumidor (INPC) incrementó 0.50% respecto al mes anterior. En el mismo mes pero de 2025, la inflación mensual fue de 0.28% y la anual, de 3.77%.

Los productos y servicios que más impactaron en la inflación durante febrero por el incremento en sus precios fueron: el jitomate, papa y otros tubérculos, así como loncherías, fondas, torterías y taquerías.

El Inegi detalló que el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, aumentó 0.46 % a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.39 % y los de servicios, 0.52 por ciento.

En tanto, el índice de precios no subyacente incrementó 0.64 por ciento a tasa mensual. Dentro de este, los precios de frutas y verduras aumentaron 4.94% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.02%.

Productos que subieron de precio en febrero

Los productos y servicios que más subieron de precio en febrero de 2026 y con ello impactaron en la inflación fueron:

Limón, con un incremento del 25.97%

Jitomate, con un aumento del 22.51%

Papa y otros tubérculos, con una subida del 20.86%

Tomate verde, con un incremento del 18.89%

Plátanos, con un aumento del 10.79%

Productos que bajaron de precio en febrero

En contraste, los productos y servicios que más bajaron de precio en febrero de 2026 fueron:

Cebolla, con una reducción del 8.40%

Chile serrano, con una baja del 6.76%

Calabacita, con una disminución del 4.70%

Huevo, con una reducción del 2.63%

Gas doméstico LP, con una baja del 1.84%

Frijol, con una disminución del 1.81%

