¡Inflación 'le pega' al peso! Precio del dólar hoy 8 de octubre de 2026

El peso mexicano registró una depreciación este jueves, presionado por un fortalecimiento global del dólar y la reciente publicación de los datos de inflación en México.

La moneda mexicana arrancó la jornada en 18.0149 unidades por dólar, lo que representa una caída del 0.22%. Este retroceso ocurre en un momento crítico, justo cuando el billete verde se acerca a sus niveles máximos de los últimos 18 meses a nivel internacional.

¿Por qué está cayendo el peso mexicano hoy?

El tipo de cambio se ha visto afectado por una combinación de factores tanto internos como externos. Los mercados mantienen la cautela y enfocan su atención en los siguientes puntos:

Avance global del dólar: La divisa estadunidense mantiene su fortaleza frente a la mayoría de las monedas emergentes.

Datos de inflación local: Aunque la inflación general en septiembre se aceleró menos de lo previsto, sigue siendo un indicador clave para los mercados.

Expectativas sobre Banxico: Los inversionistas aguardan con expectativa la minuta de la última reunión del Banco de México para proyectar el futuro económico.

Inflación en México y la postura de Banxico

A pesar de la aceleración inflacionaria de septiembre, el índice subyacente continuó mostrando una tendencia a la moderación. Este escenario afianza la expectativa de que el Banco de México (Banxico) mantendrá sin cambios la tasa de interés clave durante un periodo prolongado.

Cabe recordar que, en su reunión de septiembre, la Junta de Gobierno de Banxico decidió por unanimidad dejar la tasa referencial en un 6.50%.

Además, la institución fue clara al señalar que no tendrá que reaccionar de manera mecánica a las próximas alzas que prevé la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Analistas financieros destacan que el mercado buscará en las actas mayores detalles sobre este "desacoplamiento" y sus posibles repercusiones.

El papel de la Reserva Federal (Fed)

El panorama internacional también juega un rol decisivo en el valor del peso mexicano. Recientemente, Christopher Waller, gobernador de la Fed, emitió declaraciones que mantienen atentos a los inversionistas de todo el mundo.

Waller afirmó que probablemente serán necesarias nuevas subidas de las tasas de interés en Estados Unidos para controlar su propia economía.

Sin embargo, matizó su postura añadiendo que existe cierta "flexibilidad" respecto al ritmo de estos incrementos, dejando la puerta abierta para una posible pausa durante este mes

Dólar hoy a peso mexicano del 8 de octubre de 2026

El precio del dólar hoy 8 de octubre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.12 pesos a la compra y 18.25 pesos a la venta.

- 17.12 pesos a la compra y 18.25 pesos a la venta. Banamex - 17.41 pesos a la compra y 18.43 pesos a la venta.

- 17.41 pesos a la compra y 18.43 pesos a la venta. Banorte - 16.70 pesos a la compra y 18.35 pesos a la venta.

- 16.70 pesos a la compra y 18.35 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.00 pesos a la compra y 18.60 pesos a la venta.

- 17.00 pesos a la compra y 18.60 pesos a la venta. Scotiabank - 17.30 pesos a la compra y 18.70 pesos a la venta

Al momento Dólar en México Actualizado: 8 de octubre de 2026 • 08:28 hrs BBVA México Compra $17.12 Venta $18.25 Banamex Compra $17.41 Venta $18.43 Banorte Compra $16.70 Venta $18.35 Banco Afirme Compra $17.00 Venta $18.60 Scotiabank Compra $17.30 Venta $18.70

*Tipo de cambio a las 08:28 horas

Con información de Reuters