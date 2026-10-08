Inflación de México se acelera a 3.45% en septiembre; jitomate y cebolla lideran alza de precios
El INPC aumentó por segundo mes consecutivo; el aumento en el precio de frutas y verduras le impactó directamente.
La inflación de México confirmó su ritmo de aceleramiento en septiembre, ligando su segundo mes consecutivo al alza. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el indicador se ubicó en un 3.45% a tasa anual.
Este repunte inflacionario impactó directamente en el bolsillo de los mexicanos, principalmente por el encarecimiento sostenido en el rubro de alimentos, donde el jitomate y la cebolla lideraron los aumentos.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.42% respecto al mes anterior. En el mismo mes de 2025 la inflación anual fue del 3.76%, destacó el Inegi.
Durante septiembre, el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios de alta volatilidad, aumentó 0.20% a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías incrementaron 0.14% y los de los servicios 0.26%.
En tanto, el índice de precioso subyacente subió 1.20% a tasa mensual. Dentro de este, los precios de las frutas y verduras aumentaron 4.40% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.41%.
Productos que subieron de precio
En septiembre los productos y servicios que más subieron de precio y con ello incidieron en la inflación fueron:
- Jitomate, con un aumento del 30.25%.
- Cebolla, con una subida del 23%.
- Transporte aéreo, con un incremento del 6.59%.
- Otras frutas, con una alza del 6.13%.
- Primaria, con un aumento del 6%
- Gas doméstico LP, con una subida del 3.14%
Productos que bajaron de precio
Durante el noveno mes del año, los productos y servicios que bajaron de precio fueron:
- Servicios profesionales, con una reducción del 16.44%.
- Papa y otros tubérculos, con una baja del 13.92%.
- Aguacate, con una disminución del 8.11%.
- Naranja, con una reducción del 5.65%.
- Tequila, con una baja del 2.62%.
- Paquetes de internet, telefonía y TV de paga, con una disminución del 2.06%.