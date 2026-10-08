Inflación de México se acelera a 3.45% en septiembre; jitomate y cebolla lideran alza de precios

La inflación de México confirmó su ritmo de aceleramiento en septiembre, ligando su segundo mes consecutivo al alza. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el indicador se ubicó en un 3.45% a tasa anual.

Este repunte inflacionario impactó directamente en el bolsillo de los mexicanos, principalmente por el encarecimiento sostenido en el rubro de alimentos, donde el jitomate y la cebolla lideraron los aumentos.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.42% respecto al mes anterior. En el mismo mes de 2025 la inflación anual fue del 3.76%, destacó el Inegi.

Durante septiembre, el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios de alta volatilidad, aumentó 0.20% a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías incrementaron 0.14% y los de los servicios 0.26%.

En tanto, el índice de precioso subyacente subió 1.20% a tasa mensual. Dentro de este, los precios de las frutas y verduras aumentaron 4.40% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.41%.

Productos que subieron de precio

En septiembre los productos y servicios que más subieron de precio y con ello incidieron en la inflación fueron:

Jitomate, con un aumento del 30.25%.

Cebolla, con una subida del 23%.

Transporte aéreo, con un incremento del 6.59%.

Otras frutas, con una alza del 6.13%.

Primaria, con un aumento del 6%

Gas doméstico LP, con una subida del 3.14%

Productos que bajaron de precio

Durante el noveno mes del año, los productos y servicios que bajaron de precio fueron: