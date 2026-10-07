Las minutas correspondientes a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de septiembre de 2026 confirman que la Reserva Federal de Estados Unidos ajustó al alza su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, situándola en el rango de 3.75% a 4.00%.

La minuta técnica detalla que la mayoría de los miembros considera oportuno aplicar un incremento adicional a la tasa de interés antes de que concluya el año, impulsados por la persistencia de la inflación y la resiliencia de la actividad económica.

Factores de presión: Energéticos e infraestructura para Inteligencia Artificial

El análisis del personal técnico proyectó que la inflación de los gastos de consumo personal (PCE) se ubicó en 3.8% anual en agosto, mientras que la inflación subyacente se mantuvo en 3.4%. Ambas mediciones permanecen por encima del objetivo del 2% fijado por el organismo.

Entre los factores determinantes para esta resistencia destacan el encarecimiento de los energéticos por tensiones en Medio Oriente, los efectos de tarifas comerciales acumuladas y la intensa demanda de insumos derivada de las inversiones en Inteligencia Artificial (IA).

Los participantes del FOMC subrayaron que las cuantiosas inversiones empresariales destinadas a infraestructura digital y centros de datos están generando presiones sobre los costos de insumos y materiales.

Diversos contactos empresariales informaron haber logrado trasladar con éxito estos mayores costos hacia los precios al consumidor final, elevando el riesgo de que la inflación permanezca en niveles altos durante más tiempo del previsto.

¿Por qué la Fed volvió a subir la tasa de interés? Esto revelan las minutas REUTERS

Resiliencia del gasto y estabilidad en el mercado laboral

A pesar de los choques en los precios de los insumos, la actividad económica de Estados Unidos mostró una expansión sólida durante la primera mitad del año.

El gasto de los hogares ha mantenido su resistencia, mientras que la inversión fija de las empresas registra avances robustos, impulsada principalmente por la adquisición de equipo tecnológico de alta gama.

En el mercado de trabajo, las condiciones se mantuvieron estables y cercanas al nivel de pleno empleo. La tasa de desempleo se ubicó en 4.1% en julio y agosto. No obstante, los miembros destacaron que la dinámica laboral presenta una rotación inusualmente baja, combinada con fuertes incrementos salariales enfocados en el personal especializado que demanda la industria de la Inteligencia Artificial.

Reacción de los mercados financieros y gestión del balance

En el sector financiero, los rendimientos nominales de los bonos del Tesoro a plazos de 2 a 10 años aumentaron cerca de 35 puntos base durante el periodo entre reuniones. Este incremento reflejó las expectativas de una trayectoria más elevada en las tasas de interés y el aumento de las emisiones de deuda privada para financiar infraestructura tecnológica.

Por otro lado, el dólar se depreció frente a las principales divisas internacionales. Las minutas precisaron que el Departamento del Tesoro de Estados Undios realizó una intervención conjunta con las autoridades financieras de Japón a finales de julio para respaldar al yen, utilizando fondos propios del Tesoro sin comprometer el portafolio (SOMA) de la Reserva Federal.

Consenso y compromiso con la estabilidad de precios

La decisión de elevar el costo del dinero al rango de 3.75% a 4.00% fue aprobada por un voto unánime de 12-0 de los miembros de la Junta.

Los integrantes enfatizaron que el endurecimiento monetario funcionará como un seguro de gestión de riesgos ante la posibilidad de que la demanda agregada continúe superando la capacidad de oferta en el mediano plazo.

El organismo ratificó que sus próximas acciones dependerán de la evolución de la información económica y reiteró su determinación de garantizar la estabilidad de precios.