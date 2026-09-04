¡Peso se mantiene fuerte! Precio del dólar hoy 4 de septiembre de 2026

El peso mexicano registró una apreciación frente al dólar este viernes, impulsado por la divulgación de cifras económicas en Estados Unidos que superaron con creces las expectativas del mercado. La resiliencia del principal socio comercial de México ha inyectado optimismo en los mercados cambiarios, beneficiando a la moneda local.

La divisa mexicana mostró un desempeño positivo tanto en su cotización diaria como en su balance semanal. Actualmente cotiza 16.8850 pesos por dólar, con lo que registra un avance del 0.11% respecto al cierre del jueves, con lo que acumula un retorno positivo del 0.80%.

El principal catalizador de esta apreciación fue el reporte de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos correspondiente al mes de agosto. La economía estadunidense creó 162 mil nuevos puestos de trabajo, aplastando las previsiones de los analistas que anticipaban solo 56 mil plazas. Por su parte, la tasa de desempleo se mantuvo estable y controlada en un 4.1%.

Estos indicadores confirman la fortaleza del mercado laboral estadunidense, lo cual representa una excelente noticia para las exportaciones y la economía mexicana debido a la estrecha relación comercial entre ambos países.

¿Qué pasará con la Reserva Federal?

Aunque los datos son positivos para la estabilidad económica, también traen consigo un reto para el futuro cercano. La solidez de la economía de Estados Unidos refuerza las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga una política monetaria estricta.

Los analistas e inversionistas ahora anticipan con mayor probabilidad que el banco central estadounidense decida elevar las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria, programada para el 15 y 16 de septiembre. Un aumento en las tasas podría fortalecer al dólar a nivel global en las próximas semanas, lo que mantendrá a los mercados atentos a los próximos movimientos de la Fed.

Dólar hoy a peso mexicano del 4 de septiembre de 2026

El precio del dólar hoy 4 de septiembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.01 pesos a la compra y 17.14 pesos a la venta.

- 16.01 pesos a la compra y 17.14 pesos a la venta. Banamex - 16.35 pesos a la compra y 17.29 pesos a la venta.

- 16.35 pesos a la compra y 17.29 pesos a la venta. Banorte - 15.70 pesos a la compra y 17.20 pesos a la venta.

- 15.70 pesos a la compra y 17.20 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Scotiabank - 16.40 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:52 horas

Con información de Reuters