¡Peso se 'sacude' pérdidas en último día del mes! Precio del dólar hoy 31 de agosto de 2026

El peso mexicano arranca la semana con un respiro al avanzar frente al dólar estadunidense, rompiendo así una racha negativa de cinco jornadas consecutivas a la baja. Los mercados operan con cautela mientras los inversionistas centran su atención en los próximos indicadores económicos de Estados Unidos.

La moneda mexicana cotiza en 17.0114 pesos por dólar, con lo que registra una apreciación del 0.11%. A pesar de las recientes caídas, la divisa mexicana ha tenido un desempeño mensual sólido. Durante agosto, el peso logró tocar las 16.88247 unidades, marcando su mejor nivel en más de dos años y acumulando una ganancia mensual cercana al 2%.

La mirada en el mercado laboral de EU

El futuro inmediato del tipo de cambio dependerá en gran medida de la economía estadunidense. Los inversionistas buscan pistas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed) respecto a las tasas de interés, y el mercado laboral será la pieza clave.

El calendario económico de esta semana incluye datos decisivos:

Martes: Publicación de la encuesta JOLTS sobre ofertas de empleo de julio.

Miércoles: Reporte de creación de empleo privado ADP de agosto.

Viernes: Reporte de nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo oficial de agosto.

De acuerdo con una nota de análisis del banco BBVA, "los datos laborales de Estados Unidos serán el principal catalizador global esta semana". La institución financiera destaca que el informe JOLTS y las nóminas de agosto serán fundamentales para definir las expectativas sobre la Fed, especialmente ahora que los mercados han incrementado sus apuestas por una nueva alza de tasas de interés en septiembre.

Dólar hoy a peso mexicano del 31 de agosto de 2026

El precio del dólar hoy 31 de agosto de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.16 pesos a la compra y 17.29 pesos a la venta.

- 16.16 pesos a la compra y 17.29 pesos a la venta. Banamex - 16.47 pesos a la compra y 17.41 pesos a la venta.

- 16.47 pesos a la compra y 17.41 pesos a la venta. Banorte - 15.85 pesos a la compra y 17.35 pesos a la venta.

- 15.85 pesos a la compra y 17.35 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Scotiabank - 16.40 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:00 horas

Con información de Reuters