¡Peso pierde fuerza! Precio del dólar hoy 28 de agosto de 2026

El peso mexicano registró un retroceso frente al dólar este viernes, borrando las ganancias obtenidas durante las primeras horas de la jornada. Este giro en el mercado cambiario fue detonado por las recientes declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, las cuales reavivaron la especulación sobre un próximo aumento en las tasas de interés en Estados Unidos.

La moneda mexicana cotiza en 17.0220 unidades por dólar, lo que representa una caída del 0.30% frente al precio de referencia el jueves. Antes de las declaraciones de la Fed, el peso había logrado avanzar un 0.15%, tocando los 16.9462 pesos por dólar.

La presión ejercida por el fortalecimiento global del billete verde empujó a la divisa mexicana a cruzar nuevamente el umbral de las 17 unidades.

El impacto del Simposio de Jackson Hole

La volatilidad de la moneda mexicana estuvo directamente vinculada al simposio económico anual de Jackson Hole. Durante su intervención, Warsh lanzó un mensaje restrictivo que enfrió el optimismo de los inversionistas.

El funcionario advirtió que los datos más recientes de inflación en Estados Unidos no muestran un cambio de tendencia definitivo. Subrayó que la Reserva Federal aún tiene trabajo por hacer y necesita mayor confianza en que los precios están convergiendo hacia su meta de forma clara y rápida.Expectativas para septiembre

Esta postura cautelosa ha reconfigurado el panorama de los mercados financieros. Tras el discurso, los inversionistas ajustaron sus portafolios y aumentaron significativamente sus apuestas a favor de una nueva subida de los tipos de interés en la próxima reunión de política monetaria de septiembre. Un escenario de tasas más altas en Estados Unidos tiende a fortalecer al dólar, restando atractivo a monedas de mercados emergentes como el peso mexicano.

Dólar hoy a peso mexicano del 28 de agosto de 2026

El precio del dólar hoy 28 de agosto de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.19 pesos a la compra y 17.32 pesos a la venta.

- 16.19 pesos a la compra y 17.32 pesos a la venta. Banamex - 16.52 pesos a la compra y 17.46 pesos a la venta.

- 16.52 pesos a la compra y 17.46 pesos a la venta. Banorte - 15.75 pesos a la compra y 17.30 pesos a la venta.

- 15.75 pesos a la compra y 17.30 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Scotiabank - 16.40 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 28 de agosto de 2026 • 10:16 hrs BBVA México Compra $16.19 Venta $17.32 Banamex Compra $16.52 Venta $17.46 Banorte Compra $15.75 Venta $17.30 Banco Afirme Compra $16.00 Venta $17.60 Scotiabank Compra $16.40 Venta $17.50

*Tipo de cambio a las 10:16 horas

Con información de Reuters