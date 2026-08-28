Los 139 mil 487 millones de pesos que representó el fraude financiero en 2025 equivale a financiar la mitad del Plan México, aseguró Sissi de la Peña, directora del capítulo de Global Anti-Scam Alliance (GASA) en México.

Durante el taller Fraudes digitales en México: las cifras y el marco que estamos poniendo sobre la mesa, De la Peña destacó que cada persona enfrenta 86 intentos de fraude al año y, aunque ocho de cada 10 personas afirman reconocer un fraude, seis de cada 10 han caído en uno de ellos.

La representante de GASA en México, comentó que el fraude es una cadena que empieza con la perfilación del usuario.

“El enganche, tomar el uso de la emoción, es algo muy importante en esta fase de iniciación para después pasar a la fase de ejecución, que es prácticamente el acto delictivo principal y el acceso, es donde entonces empieza el engaño, el compromiso de los dispositivos, la clonación de voz, ahora que tenemos tecnologías tipo de que ayudan mucho a la masificación del fraude y finalmente, entonces la extracción de los fondos”.

Por ello, el fraude financiero debe ser atendido por varios sectores, ya que el proceso es difícil de seguir porque el crimen está organizado.

Datos compartidos por GASA destacan que los baby boomers son los que más dinero pierden 5 mil 441 pesos en promedio por víctima, sin embargo, la mayoría de lpas personas estafadas son millennials con 69% de la población.

Fraudes financieros equivalen a medio Plan México Excélsior

Vacíos legales

Fiorentina García, directora ejecutiva de Tec-Check explicó que, actualmente, no es lo mismo llegar a un fraude por medio de la aplicación bancaria que llegar por WhatsApp, por SMS o por Instagram.

“Hoy en México, si hay un fraude en WhatsApp no tiene solución, porque la regulación no está enfocada en esos en esas dos puertas, en los en los sectores de telecomunicaciones y en las plataformas digitales”.

García subrayó que la regulación en el país no está enfocada en esos en esos dos sectores, ya que está enfocada hasta que el usuario entra a la aplicación bancaria.

“Es algo que siempre hablamos con las personas consumidoras y siempre es muy difícil ayudarles porque justamente no existe esta figura de pago autorizado por engaño”, dijo la directora ejecutiva de Tec-Check.

Acuerdo, pendiente

Víctor Merchand, coordinador de información tecnológica y cibercrimen en UNODC México, mencionó que el combate del fraude requiere de coordinación y comunicación interinstitucional.

El coordinador de la UNODC México recordó que en diciembre del año pasado, se creó la Convención de Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia con un artículo sobre fraudes.

“(La Convención) pretende facilitar un marco global organizado en la parte legislativa porque es vinculante en los países que la firman, entonces van a poder tener este marco también de cooperación internacional”, explicó Merchand.

El coordinador de UNODC México confió en que México firme el acuerdo este año pues “allanaría también esta cuestión de de asistencia legal internacional”.