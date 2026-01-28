¡Peso rompe racha de ganancias! Precio del dólar hoy 28 de enero de 2026

El peso mexicano retrocede tras tres jornadas continuas de ganancias, con lo que el precio del dólar hoy 28 de enero de 2026 cotiza en $17.16 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos del país este miércoles.

Previo a la decisión de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, la divisa mexicana registra una pérdida del 0.18% frente al precio de referencia del martes, cuando llegó a fortalecerse hasta 17.1110 pesos, un nivel no visto desde junio de 2024.

El mercado se prepara para la decisión de tipos de la Reserva Federal", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants. "Mi proyección para el resto del día será un entorno de alta volatilidad con un rango de movimiento entre 17.00 y 17.50", agregó.

Dólar hoy a peso mexicano del 28 de enero de 2026

El precio del dólar hoy 28 de enero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.34 pesos a la compra y 17.47 pesos a la venta.

- 16.34 pesos a la compra y 17.47 pesos a la venta. Banamex - 16.65 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.65 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banorte - 16.00 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:07 horas

Con información de Reuters

vjcm