¡Peso modera su avance! Precio del dólar hoy 29 de enero de 2026

El peso mexicano redujo sus ganancias iniciales en la jornada de este jueves, con lo que el precio del dólar hoy 29 de enero de 2026 cotiza en $17.17 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos del país.

La divisa mexicana registra una apreciación marginal del 0.06% frente al precio de referencia del miércoles ante un leve repunte global del dólar, luego de la divulgación de cifras que mostraron que el número de estadunidenses que pidieron nuevos apoyos por desempleo disminuyó ligeramente la semana pasada.

Durante la madrugada llegó a fortalecerse hasta 17.1135 pesos , uno de sus mejores niveles desde junio de 2024, mientras los inversores continuaban asimilando la decisión en la víspera de la Reserva Federal de mantener sin cambios las tasas de interés.

Dólar hoy a peso mexicano del 29 de enero de 2026

El precio del dólar hoy 29 de enero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.26 pesos a la compra y 17.39 pesos a la venta.

- 16.26 pesos a la compra y 17.39 pesos a la venta. Banamex - 16.59 pesos a la compra y 17.61 pesos a la venta.

- 16.59 pesos a la compra y 17.61 pesos a la venta. Banorte - 15.95 pesos a la compra y 17.45 pesos a la venta.

- 15.95 pesos a la compra y 17.45 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

vjcm