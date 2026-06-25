Peso opera estable a espera de decisión del Banxico; precio del dólar hoy 25 de junio de 2026

El peso mexicano opera con notable estabilidad durante la jornada de este jueves. Los mercados financieros se encuentran asimilando una serie de datos clave sobre la economía de Estados Unidos, mientras los inversionistas mantienen la cautela ante el inminente anuncio de política monetaria del Banco de México (Banxico).

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

La moneda mexicana cotizaba en 17.5977 unidades por dólar, mostrando pocos cambios frente a los 17.5950 registrados en el precio de referencia de cierre del miércoles. Esta resistencia del peso demuestra la expectativa del mercado ante los factores macroeconómicos de ambos lados de la frontera.

El impacto de la economía de Estados Unidos

El comportamiento del tipo de cambio está fuertemente influenciado por las recientes cifras divulgadas en Estados Unidos, las cuales muestran un panorama económico mixto pero sólido:

Inflación (PCE): El índice de precios del gasto en consumo personal, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, aumentó un 0.4% el mes pasado. Esta cifra se ubicó ligeramente por debajo de las previsiones del mercado (0.5%). En su medición anual, el indicador subió un 4.1% , alineándose con lo estimado.

El índice de precios del gasto en consumo personal, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, aumentó un el mes pasado. Esta cifra se ubicó ligeramente por debajo de las previsiones del mercado (0.5%). En su medición anual, el indicador subió un , alineándose con lo estimado. Crecimiento Económico: El Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense superó las expectativas. La estimación final del primer trimestre arrojó un crecimiento del 2.1% , una revisión al alza frente al 1.6% calculado previamente.

El Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense superó las expectativas. La estimación final del primer trimestre arrojó un crecimiento del , una revisión al alza frente al 1.6% calculado previamente. Empleo: El mercado laboral sigue mostrando fortaleza. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de la semana pasada se situaron en 215 mil, una cifra inferior a lo que esperaban los analistas.

Expectativas sobre la Tasa de Interés de Banxico

A nivel local, toda la atención está puesta en el Banco de México, que anunciará más tarde su esperada decisión de política monetaria.

Tras concluir su ciclo de recortes el pasado mes de mayo, el consenso de los analistas apunta a la prudencia. De acuerdo con una reciente encuesta de Reuters, el mercado anticipa que Banxico mantendrá sin cambios su tasa de referencia durante el resto de 2026 y a lo largo de todo 2027.

Esta postura restrictiva prolongada buscaría anclar las expectativas de inflación a nivel nacional y mantener el atractivo de la moneda mexicana frente al dólar (el famoso carry trade), lo que explica la actual firmeza del peso en la barrera de las 17.59 unidades.

Dólar hoy a peso mexicano del 25 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 25 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.71 pesos a la compra y 17.84 pesos a la venta.

- 16.71 pesos a la compra y 17.84 pesos a la venta. Banamex - 17.02 pesos a la compra y 18.04 pesos a la venta.

- 17.02 pesos a la compra y 18.04 pesos a la venta. Banorte - 16.35 pesos a la compra y 18.05 pesos a la venta.

- 16.35 pesos a la compra y 18.05 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 17.00 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 25 de junio de 2026 • 08:16 hrs BBVA México Compra $16.71 Venta $17.84 Banamex Compra $17.02 Venta $18.04 Banorte Compra $16.35 Venta $18.05 Banco Afirme Compra $16.50 Venta $18.10 Scotiabank Compra $17.00 Venta $18.20

*Tipo de cambio a las 08:16 horas

Con información de Reuters