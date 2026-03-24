¡Incertidumbre sobre Medio Oriente arrastra al peso! Precio del dólar hoy 24 de marzo de 2026

El peso mexicano retrocede en la jornada de este martes arrastrado por la incertidumbre sobre la situación en Medio Oriente, con lo que el precio del dólar hoy 24 de marzo de 2026 cotiza en $17.80 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una depreciación del 0.14%, a medida que los precios del petróleo repuntaban ante persistentes interrupciones del suministro, generando temores sobre su impacto en la inflación global y en el rumbo de las tasas de interés

La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly , afirmó que, a menos que el conflicto con Irán se resuelva rápidamente y el banco central estadunidense pueda "ignorar" un aumento temporal de los precios del crudo, no está claro cuál deberá ser el próximo paso de la Fed.

"Anticipamos que la jornada será volátil", dijo Grupo Financiero Ve por Más en una nota de análisis. "Hoy regresa la incertidumbre respecto a si el conflicto en Medio Oriente podría llegar pronto a su fin ante declaraciones ambiguas y una nueva ronda de ataques entre los países involucrados", agregó.

A nivel local, la sesión está marcada por la divulgación de cifras económicas sobre la inflación que apoyaban la perspectiva mayoritaria del mercado de que el Banco de México (Banxico) podría dejar sin cambios la tasa clave en su decisión de esta semana.

La inflación general se disparó en la primera quincena de marzo a niveles no vistos desde finales de 2024. El índice subyacente, en cambio, disminuyó aunque siguió por encima de la meta oficial. Otro informe mostró que la actividad económica cayó en enero más de lo esperado.

Dólar hoy a peso mexicano del 24 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 24 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.91 pesos a la compra y 18.05 pesos a la venta.

- 16.91 pesos a la compra y 18.05 pesos a la venta. Banamex - 17.22 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

- 17.22 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta. Banorte - 16.60 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.60 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.90 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta.

- 16.90 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta. Scotiabank - 15.70 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 13:30 horas

Con información de Reuters

vjcm