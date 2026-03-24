Inflación de México se acelera a 4.63% en primera quincena de marzo de 2026

La inflación en México mantiene su tendencia a la alza y en la primera quincena de marzo se aceleró a 4.63% en la primera quincena de marzo de este año impulsada por el alza en los precios del jitomate, pollo, así como del transporte aéreo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En su informe de este martes, el Inegi detalló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.62 % respecto a la quincena anterior, con lo que la inflación general anual se ubicó en 4.63 por ciento. En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.14 % y la anual, de 3.67 %.

Durante la primera quincena de marzo el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, subió 0.22 % a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.20 % y los de servicios, 0.25%.

En tanto, en el mismo periodo el índice de precios no subyacente, aumentó 1.96%. Dentro de este, los precios de frutas y verduras incrementaron 8.34% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.48%.

Productos que subieron de precio

Los productos y servicios que más subieron de precio durante la primera quincena de marzo y con ello influyeron en la inflación fueron:

Jitomate, con un aumento del 32.17%.

Transporte aéreo, con un incremento del 21.86%.

Calabacita, con una alza del 16.78%.

Limón, con un aumento del 13.11%.

Tomate verde, con un incremento del 10.79%.

Papa y otros tubérculos, con un incremento del 7.77%.

Productos que bajaron de precio

En contraste, los productos y servicios que más bajaron de precio en la primera quincena de marzo fueron:

Nopales, con una baja del 5.49%.

Paquetes de internet, telefonía y TV de paga, con una reducción del 3.47%.

Otras frutas, con una disminución del 1.66%.

Camisas y playeras par ahombre, con una reducción del 1.51%

vjcm