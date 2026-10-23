Peso apunta a séptima semana de pérdidas; precio del dólar hoy 23 de octubre de 2026

El peso mexicano se encamina a registrar su séptima semana consecutiva de pérdidas. La moneda local se ha visto fuertemente presionada por el fortalecimiento del dólar estadunidense a nivel global. Actualmente, el tipo de cambio se ubica en 18.7514 unidades por dólar, lo que representa una caída del 0.28% en la jornada.

Esta racha negativa ha llevado a la divisa a tocar niveles de 18.8550 pesos por billete verde, su punto más débil desde septiembre del año pasado. Pero, ¿qué está impulsando esta caída?

Los 3 factores detrás de la caída del peso

La reciente depreciación del peso mexicano no responde a un solo evento, sino a una combinación de factores económicos y geopolíticos que han alejado a los inversionistas de los activos de riesgo:

Desmantelamiento del carry trade: Durante años, los altos rendimientos en México atrajeron capitales extranjeros. Sin embargo, la perspectiva de que la brecha de tasas de interés entre México y Estados Unidos se reduzca, ha frenado estas inversiones.

Tensiones en Medio Oriente: Los conflictos geopolíticos han provocado que los mercados busquen refugio en activos más seguros, fortaleciendo al dólar frente a divisas emergentes.

Inflación y crecimiento local: Aunque la economía mexicana creció en agosto, lo hizo a un ritmo moderado. Además, la inflación local resultó mayor a lo previsto.

¿Qué pasará con Banxico y la Reserva Federal?

La atención de los mercados financieros está ahora puesta en las próximas decisiones de política monetaria. La siguiente semana será clave con el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Aunque los analistas esperan que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios, existe una fuerte expectativa de nuevas alzas hacia finales de año.El panorama para el Banco de México

A nivel local, el repunte sorpresivo de la inflación ha cambiado el panorama. Estos datos han frenado las expectativas de recortes inmediatos a la tasa clave por parte del Banco de México (Banxico).

Por ahora, el mercado apuesta a que el banco central mantendrá su tasa de interés estable durante un periodo prolongado para contener la presión inflacionaria. Los inversionistas también estarán atentos la próxima semana a la divulgación de las cifras oportunas del PIB del tercer trimestre en México.

Dólar hoy a peso mexicano del 23 de octubre de 2026

El precio del dólar hoy 23 de octubre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.82 pesos a la compra y 18.95 pesos a la venta.

- 17.82 pesos a la compra y 18.95 pesos a la venta. Banamex - 18.10 pesos a la compra y 19.12 pesos a la venta.

- 18.10 pesos a la compra y 19.12 pesos a la venta. Banorte - 17.50 pesos a la compra y 19.05 pesos a la venta.

- 17.50 pesos a la compra y 19.05 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.60 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

- 17.60 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta. Scotiabank - 18.20 pesos a la compra y 19.30 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 11:02 horas

Con información de Reuters