Pemex descarta despidos masivos y recorte de salarios

Petróleos Mexicanos (Pemex) negó las versiones sobre bajas masivas de personal y reducciones en los tabuladores salariales, y afirmó que los cambios en su estructura responden a procesos de evaluación del desempeño y reorganización interna.

La empresa informó que estas acciones buscan eliminar duplicidades en funciones y puestos, así como reducir niveles jerárquicos innecesarios y mejorar la eficiencia operativa.

Pemex precisó que durante 2026 las medidas representan una reducción de 0.21% de su plantilla laboral, por lo que rechazó que exista un proceso de despidos masivos.

La empresa, dirigida por Juan Carlos Carpio Fragoso, señaló que los ajustes se realizan con apego a los derechos laborales y contemplan el pago de las indemnizaciones y prestaciones correspondientes.

De acuerdo con la petrolera, la reorganización busca optimizar su estructura sin poner en riesgo las capacidades técnicas y operativas necesarias para sus actividades.

Pemex también refrendó su compromiso con sus trabajadores y reconoció su papel en el presente y futuro de la empresa pública del Estado.