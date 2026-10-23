Parador carretero mexicano gana premio internacional

Un parador seguro ubicado en Majalca, Chihuahua, fue reconocido con el premio Convenience Store of the Year para Latinoamérica, que otorga la National Association of Convenience Stores (NACS) a proyectos de la industria de conveniencia y combustibles. El Punto Travel Center, operado por Oxxo Gas y Oxxo, concentra en un mismo espacio servicios para transportistas y viajeros, como abastecimiento de combustible, alimentos, mecánica, áreas de descanso y pensiones seguras.

El premio fue entregado durante el NACS Show, celebrado en Las Vegas, Nevada, y forma parte de los NACS Convenience Retail Awards, que reconocen proyectos del sector en distintas regiones del mundo. En la categoría para Latinoamérica se consideran aspectos relacionados con innovación, operación, servicios para los usuarios y nuevos formatos dentro de la industria.

El complejo fue inaugurado en agosto pasado y fue diseñado principalmente para atender las necesidades de los operadores de transporte de carga durante sus recorridos, con espacios de descanso, servicios y medidas de seguridad.

Entre sus instalaciones se encuentran una estación de servicio, tienda de conveniencia, establecimientos de alimentos y bebidas, servicio de mecánica, áreas verdes, zonas de descanso y pensiones seguras. El lugar también cuenta con el reconocimiento de “Parador Seguro con Servicios Integrales” de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En materia de seguridad, el parador tiene el acompañamiento de un cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional, con presencia para transportistas y viajeros.

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Jaime Longoria, CEO de Oxxo Gas, destacó que el reconocimiento también pone atención en la necesidad de desarrollar infraestructura para quienes participan en el traslado de mercancías por el país.

“Este reconocimiento es una muestra de que cuando ponemos a las personas en el centro de nuestras decisiones podemos desarrollar soluciones con impacto real. No reconoce únicamente un establecimiento; reconoce la visión de crear infraestructura que contribuya a la seguridad y bienestar de los operadores que todos los días mantienen en movimiento la economía de México.

Nos sentimos orgullosos de que un proyecto desarrollado en México sea reconocido a nivel internacional. Este premio pertenece a todas las personas que hicieron posible el Parador y a quienes lo operan cada día con excelencia y compromiso”, expresó.

NACS, con sede en Estados Unidos, representa a la industria de tiendas de conveniencia y venta minorista de combustibles. La organización agrupa a empresas de más de 50 países y organiza el NACS Show, uno de los encuentros internacionales especializados del sector.

El reconocimiento al Punto Travel Center se suma a las iniciativas enfocadas en ampliar la infraestructura de servicios disponible para operadores de carga durante sus trayectos, particularmente en materia de descanso, mantenimiento y seguridad carretera.