La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) realizó CONECTAA 2026 en el Centro Citibanamex, un encuentro enfocado en la innovación tecnológica aplicada al sector aduanero. En representación de José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, participó Crystel Guadalupe Arellano Moreno, coordinadora nacional de Transformación Digital, quien encabezó la inauguración del evento.

En el marco de la jornada, Crystel Guadalupe Arellano Moreno impartió una conferencia sobre la digitalización del sistema aduanero mexicano, tema que formó parte de la agenda orientada a revisar los avances en la modernización de procesos y la integración de nuevas tecnologías en el comercio exterior.

La ceremonia inaugural contó con la presencia del presidente de CAAAREM, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, y de Jaqueline Victoria Chávez Gamas, presidenta de la Comisión CONECTAA 2026. El encuentro congregó a autoridades, especialistas y representantes del sector privado para intercambiar perspectivas sobre transformación digital e inteligencia artificial como herramientas para fortalecer la operación aduanera y el cumplimiento de la normativa vigente.

Durante su intervención, el presidente de CAAAREM, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, afirmó: “Los Agentes Aduanales de México coincidimos con el objetivo de la presidenta, Claudia Sheinbaum, de implementar la tecnología en las aduanas”.

A lo largo de las conferencias y paneles se discutieron temas como la digitalización de las aduanas, la incorporación de inteligencia artificial y el papel que desempeña el agente aduanal en el entorno digital. Asimismo, agentes aduanales y representantes de diversas asociaciones participaron en el intercambio de experiencias sobre retos operativos, capacitación de personal y oportunidades de innovación para la actividad aduanera.

CAAAREM analiza modernización tecnológica aduanera Especial

El programa también contempló un taller práctico con Google, además de sesiones dedicadas al análisis de herramientas tecnológicas para la clasificación arancelaria asistida, la identificación de errores en pedimentos y la predicción de riesgos, con la finalidad de mejorar la eficiencia y el cumplimiento en las operaciones de comercio exterior.

La clausura de CONECTAA 2026 estuvo encabezada por Héctor Alonso Romero Gutiérrez, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), quien presentó los alcances de la Plataforma de Inteligencia de Valor, una solución digital destinada a detectar posibles casos de subvaluación en importaciones. Esta herramienta forma parte de la estrategia de transformación orientada a consolidar aduanas más modernas, seguras e inteligentes en el país.

Con la realización de este encuentro, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la soberanía nacional mediante la adopción de tecnologías que ayuden a prevenir malas prácticas, reforzar la legalidad de las operaciones de comercio exterior y contribuir a la recaudación fiscal de México.