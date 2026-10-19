México refinancia deuda por 238 mil 153 millones de pesos, informa Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación de refinanciamiento de deuda pública por 238 mil 153 millones de pesos, con la que trasladó vencimientos de distintos instrumentos financieros hacia plazos más largos, hasta el año 2047.

La operación, anunciada este lunes, consistió en sustituir Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2043 por instrumentos de las mismas categorías con vencimientos de 2027 a 2047.

Como resultado, Hacienda extendió en 2.9 años el plazo promedio de la deuda refinanciada, una medida orientada a reorganizar los compromisos financieros del Gobierno federal y fortalecer la composición de su portafolio de deuda.

En su comunicado, la dependencia destacó que la operación contribuye a dar mayor profundidad y liquidez al mercado local de deuda, dentro de la estrategia de administración de pasivos públicos.

¿Cuánto refinanció Hacienda y qué vencimientos sustituyó?

Del monto total de 238 mil 153 millones de pesos, la dependencia detalló que la operación comprendió instrumentos con distintos vencimientos, con una parte importante concentrada en los compromisos de los próximos años.

Los montos refinanciados se distribuyeron de la siguiente manera: 18 mil 823 millones de pesos correspondieron a vencimientos de 2026; 123 mil 910 millones, a vencimientos de 2027; 44 mil 94 millones, a vencimientos de 2028, y 51 mil 326 millones, a vencimientos de años posteriores.

La sustitución permitió trasladar obligaciones financieras hacia instrumentos con fechas de vencimiento más lejanas, sin que el monto anunciado represente por sí mismo una reducción equivalente del saldo total de la deuda pública.

Es la sexta operación de refinanciamiento de 2026

Hacienda precisó que esta fue la sexta operación de refinanciamiento en el mercado local durante 2026 y que forma parte de su estrategia de manejo proactivo de pasivos, conforme al Plan Anual de Financiamiento 2026.

El objetivo de este tipo de operaciones es administrar el calendario de vencimientos y reducir la concentración de obligaciones financieras en determinados periodos, mediante la sustitución de instrumentos existentes por otros con plazos diferentes.

La dependencia señaló que las condiciones obtenidas reflejan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país.

También destacó el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad de la deuda pública, la conducción prudente de las finanzas y el cumplimiento de los lineamientos aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026.

¿Qué significa el refinanciamiento de la deuda pública?

El refinanciamiento consiste en sustituir obligaciones financieras existentes por nuevos instrumentos, en este caso con vencimientos más largos. La estrategia permite modificar el calendario de pagos y administrar las necesidades de financiamiento del Gobierno.

En esta operación, la ampliación promedio de 2.9 años significa que los instrumentos sustituidos tendrán, en conjunto, un horizonte de vencimiento más largo. Sin embargo, el efecto sobre el costo financiero dependerá de las tasas y las condiciones de los nuevos instrumentos, información que no se detalla en el comunicado proporcionado.

Con esta transacción, Hacienda mantiene su estrategia de administración de pasivos en el mercado nacional, en un contexto en el que el manejo de los vencimientos y la sostenibilidad de la deuda son elementos centrales de las finanzas públicas.